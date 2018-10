La presencia del Team France de Cammas es dudosa por la falta de patrocinador

Redacción deportes, 14 oct (EFE).- La presencia del Team France, sindicato que representaría al país galo en la 36ª Copa America que se disputará en Auckland (Nueva Zelanda) en la primavera de 2021 está en duda debido a cuestiones económicas por el alto coste de participación.

El Team France perdió su patrocinador, Groupama, a principios de este año y no ha podido encontrar uno nuevo cuando se acerca la fecha límite del 31 de diciembre de las últimas inscripciones para el evento.

El navegante francés Franck Cammas, jefe del equipo galo, ha comentado que quiere un proyecto competitivo, y esperarán hasta principios de diciembre para determinar si tenerlo o no.

"Todavía estamos en contacto con patrocinadores pero nos queda un mes para decidir si vamos o no. Queremos trabajar hasta fines de noviembre para intentar conseguirlo".

Cuando se reveló el nuevo diseño radical de los AC75, los monocascos con 'foils' (alerones) con los que se disputará la regata de 2021, los expertos calcularon que un equipo necesitaría entre 75 y 110 millones de euros para poder estar en la final y aspirar a ganar la Copa.estar en la caza para reclamar el Auld Mug.

Cammas dijo en su mommento que montar una campaña para la Copa 2021 costaría unos 20 millones de euros anuales. "Creo que son 30.000 euros más que en las campañas anteriores porque el barco es un nuevo diseño más grande", incidió el navegante galo.

Solo tres sindicatos habían presentado desafíos antes de la primera fecha límite inicial del 30 de junio: INEOS United Kingdom de Sir Ben Ainslie; American Magic del New York Yacht Club y el primer desafiante, el Luna Rossa italiano.

El equipo de Ainslie ha sido fuertemente respaldado por su nuevo patrocinador, INEOS, con 110 millones de euros, cantidad parecida a la que disponen los otros dos desafiantes.

En estos momentos un cuarto desafiante, un segundo sindicato italiano, esta preparando su entrada. El nombre de Cammas aparecía como un posible miembro del equipo.Él ha dicho que, "No sé nada de esto porque ahora estoy centrado en el Team France y nunca me he planteado abrir una puerta para ir con otro equipo".