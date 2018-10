Prades feliz por "una extraordinaria victoria WorldTour" para el Murias

Bilbao, 14 oct (EFE).- El español Eduard Prades se mostró muy feliz por su triunfo de este domingo en la Vuelta a Turquía, una victoria en el WorldTour que calificó de "extraordinaria" para su equipo, el Euskadi-Murias, este año debutante en la categoría Profesional Continental, la segunda división del ciclismo mundial.

"Para el equipo es una extraordinaria, una impresionante victoria en una carrera del WorldTour", destacó un Prades que no esperaba poder bonificar los seis segundos que necesitaba para imponerse en la carrera en el sprint en el que fue segundo ante una destacada nómina de velocistas.

"(Ganar) Era muy complicado, incluso decía a todos que no apostaran por mí porque había mucho esprínter y era difícil llegar bien colocado, destacó el ciclista del Murias. Quien, no obstante, "conocía la llegada de los dos años anteriores".

"La bonificación era importante y he peleado por la mejor posición. La idea era arrancar antes y he tenido que esperar hasta el final, pero ha salido perfecto. Me temía la caída y por eso he trazado por el interior y la he podido salvar"·, relató el sprint el corredor catalán.

"Esto es de locura. El equipo ha estado tremendo durante toda la vuelta. Hoy todos, del primero al último, se han volcado con Edu. Sabíamos que había la opción de ganar y hemos peleado por ello con el mismo compromiso que ha demostrado este equipo todo el año. Y lo hemos conseguido. Una vez más, este equipo hace soñar a la gente: los retos son posibles", se felicitó el director deportivo, Rubén Pérez.

Con la victoria de hoy, el Euskadi-Murias cierra así una temporada "de ensueño con diez victorias con nueve corredores y 36 podios en la elite del ciclismo mundial".

Entre ellas, destaca especialmente el triunfo de Óscar Rodríguez en la Vuelta a España y los de Prades de este domingo y en el Tour de Noruega.

"Con nuestra humildad, hemos sido capaces de conseguir en un año lo que Euskaltel-Euskadi en diez, con muchísimo trabajo y muchos menos recursos. Hemos ganado a lo grande en la Vuelta España. Hemos ganado una vuelta Hors Catégorie. Hemos ganado una vuelta WorldTour, se congratuló Jon Odriozola, el mánager deportivo del equipo vasco.