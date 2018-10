Lunes, 15 de octubre de 2018

Washington (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, consideró este domingo que su homólogo ruso, Vladímir Putin, "probablemente" ordenó asesinatos y envenenamientos, pero aseguró que "confía" en él. El mandatario, que se deshizo en elogios hacia Putin durante la campaña electoral de 2016 que le llevó a la Casa Blanca, hizo estas declaraciones en el programa 60 minutos, de la cadena CBS.

EEUU ABUSOS

Trump dice que sus burlas a víctima de abusos pusieron a Kavanaugh en Supremo

Washington (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, consideró el domingo que las burlas que profirió contra Christine Blasey Ford, una de las mujeres que acusaron de abusos sexuales al juez Brett Kavanaugh, ayudaron a los republicanos a colocar al magistrado en el Tribunal Supremo. "Si no hubiera hecho ese discurso, no habríamos ganado. Solo dije que ella parecía no saber nada", señaló el mandatario en la cadena CBS después de que el 2 de octubre se burlase en un mitin de las lagunas de memoria que Ford reconoció tener durante su testimonio ante el Senado.

NICARAGUA PROTESTAS

Sectores civiles piden paro nacional de 3 días contra el Gobierno de Ortega

Managua (EFE).- Miembros de la llamada Articulación de Movimientos Sociales y de la Coordinadora Universitaria por la Justicia y la Democracia (CUDJ) de Nicaragua pidieron este domingo que se convoque un nuevo paro nacional para evitar la "embestida criminal y represiva" del Gobierno de Daniel Ortega. La Articulación hizo esta declaración pública tras la suspensión de una protesta contra el Ejecutivo, después de que la Policía detuviese a 38 personas que pretendían participar en ella.

ALEMANIA BAVIERA

Baviera da otro golpe a los aliados de Merkel y relanza a los Verdes

Múnich (Alemania) (EFE).- El electorado de Baviera dio el domingo otro golpe a los aliados de la canciller alemana, Angela Merkel, al apear de la mayoría absoluta a la Unión Socialcristiana (CSU) y hundir a los socialdemócratas en un resultado catastrófico, mientras relanzó a los Verdes al segundo lugar en ese tradicionalista "Land". Según las proyecciones difundidas por la televisión pública ZDF a las 19.30 GMT, la CSU, partido hermanado a la Unión Cristianodemócrata (CDU) de Merkel, obtuvo un 37,3 % de apoyo, diez puntos menos que en las regionales de 2013, y sus peores resultados desde 1954.

A.SAUDÍ KHASHOGGI

El rey saudí habla con Erdogan sobre el caso del periodista desaparecido

Estambul (EFE).- El rey saudí, Salman bin Abdulaziz, y el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, hablaron anoche por teléfono sobre el caso de Jamal Khashoggi, el periodista saudí que desapareció el 2 de octubre tras entrar en un consulado de su país en Estambul, informa hoy la prensa turca. En una llamada realizada el domingo por la noche, el monarca saudí agradeció a Erdogan la constitución de un grupo de trabajo conjunto para investigar la desaparición de Khashoggi, detallan la cadena turca NTV y la agencia Anadolu.

A.SAUDÍ KHASHOGGI

Egipto y Jordania apoyan a Arabia saudí frente a "acusaciones" y "rumores"

El Cairo (EFE).- Los gobiernos de Egipto y Jordania mostraron el domingo su apoyo a Arabia Saudí ante las acusaciones dirigidas contra el reino por la desaparición del periodista saudí Jamal Khashoggi, que está en paradero desconocido desde que el pasado día 2 entró en el consulado del país árabe en Estambul. El portavoz del Ministerio de Exteriores egipcio, Ahmad Hafez, aseguró en un comunicado el apoyo de El Cairo al reino saudí "en sus esfuerzos y posturas ante este incidente".

EEUU CUBA

Cuba protesta por evento de EEUU en ONU a favor de presos políticos cubanos

Naciones Unidas (EFE).- Cuba condenó este domingo "de la forma más enérgica" el lanzamiento de una campaña a favor de los presos políticos de la isla que Estados Unidos anunció para el próximo martes en la ONU y pidió al secretario general del organismo, António Guterres, que lo cancele porque "viola las normas y la Carta" de Naciones Unidas. La embajadora de Cuba ante la ONU, Anayansi Rodríguez, pidió en una carta enviada a Guterres que se realice una investigación interna "a fin de determinar las responsabilidades por las violaciones" que señala en la misiva.

BRASIL ELECCIONES

Bolsonaro y Haddad recurren a nuevas estrategias de campaña para sumar votos

Río de Janeiro (EFE).- El ultraderechista Jair Bolsonaro se mostró el domingo amigo de la población homosexual y el socialista Fernando Haddad reforzó su actividad en Sao Paulo, la ciudad más rica y poblada de Brasil, como parte de las nuevas estrategias de sus campañas, a dos semanas de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil que ambos se disputan. Contrario a lo que se imaginaba, el cambio más evidente de las estrategias de campaña se dio en la de Bolsonaro, capitán del Ejército de la reserva y nostálgico de la dictadura (1964-1985), que incorporó un carácter más humano a sus mensajes y se mostró amigo de la población homosexual.

PERÚ FUJIMORI

Kenji Fujimori visitó a su hermana Keiko acompañado por su madre

Lima (EFE).- El congresista Kenji Fujimori visitó este domingo a su hermana Keiko en el edificio de la Prefectura de Lima, donde esta permanece detenida desde el pasado miércoles mientras es investigada en un caso de presunto lavado de activos. Kenji, quien mantiene un enfrentamiento político con su hermana, llegó al lugar acompañado por su madre, Susana Huguchi, un día después de que su padre, el expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), pidiera la unión de su familia en un mensaje público.

CAMBIO CLIMÁTICO

Trump reconoce que el cambio climático no es un "engaño"

Washington (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció el domingo que el cambio climático no es un "engaño", pero aseguró que desconoce si está causado por el hombre y sugirió que el clima "volverá a cambiar". El mandatario, que anteriormente había dicho que ese fenómeno era un "invento" de los chinos, hizo esas declaraciones en una entrevista con la cadena CBS.

AUSTRALIA MONARQUÍA

Duques de Sussex, Enrique y Meghan, inician en Australia una gira por Oceanía

Sídney (Australia) (EFE).- Los duques de Sussex, Enrique y Meghan, llegaron hoy a Sídney, en Australia, en el inicio de una visita oficial por Oceanía, coincidiendo con una encuesta que revela que los australianos quieren que su país se convierta en república. Meghan y el hijo del príncipe Carlos y de la fallecida Diana de Gales, que llegaron en un vuelo comercial, fueron captados por la prensa cogidos de la mano y caminando por una puerta trasera antes de subir a un vehículo que los llevó a la residencia del gobernador general en Sídney.

EEUU MÚSICA

El popular Austin City Limits se despide con Artic Monkeys y Travis Scott

Austin (EE.UU.) (EFE).- El festival Austin City Limits (ACL) finalizó este domingo su decimoséptima edición con los conciertos estelares de Artic Monkeys y el rapero texano Jacques Berman Webster II, conocido profesionalmente como Travis Scott. Ante miles de seguidores, la polémica banda de rock independiente Artic Monkeys presentó su sexto álbum de estudio, "Tranquility Base Hotel & Casino", con el que exploran nuevos terrenos musicales.