CEO de Kosmos: Piqué no ha ido a China a salvar Davis, no hay nada que salvar

Shanghái , 14 oct .- "Gerard Piqué no ha viajado a China para salvar la Copa Davis, criticada esta semana por algunos de los jugadores top del mundo, porque no hay nada que salvar ya que la histórica competición seguirá existiendo, con o sin las estrellas mundiales del tenis".

Así lo aseguró este domingo a Efe en una entrevista el director general de Kosmos, Javier Alonso, quien se encuentra en Shanghái junto con el futbolista en una visita que estaba programada hace tiempo y que no ha tenido nada que ver con las críticas de los jugadores a la Davis.

"No venimos a salvar nada porque no hay nada que salvar. La Copa Davis es una competición que tiene 118 años y que seguirá cumpliendo años. Es una competición por equipos y lo más importante son los equipos, no tanto los jugadores", apuntó el director del grupo empresarial que fundó y preside el jugador del FC Barcelona.

Piqué, que presenció ayer la semifinal del Masters 1000 de Shanghái entre el serbio Novak Djokovik y el alemán Alexander Zverev, ha viajado a China para cerrar un acuerdo con la compañía china CMC/Sequoia, inversora en Kosmos.

Es una visita de negocios "programada desde hace tiempo" y que no ha tenido nada que ver con las críticas recibidas esta semana, aseguró Alonso.

"Coincide que Gerard tiene vacaciones, no está en la selección, está libre y coincide que está el Masters y ayer estuvimos allí, hablamos con Novak (Djokovic), pero como hemos hablado un millón de veces", explicó el directivo.

El pasado mes de agosto la asamblea general de la Federación Internacional de Tenis (ITF) aprobó un nuevo formato de torneo para la Davis que deja atrás la tradicional competición de cuatro fines de semana y adopta uno de un solo fin de semana, con sede única y 18 equipos.

Esta era la propuesta del grupo empresarial Kosmos, que se ha comprometido a una inversión de 3.000 millones de dólares durante un periodo de 25 años, respaldado por Hiroshi Mikitani, director de Rakuten, la empresa japonesa de comercio electrónico que patrocina la camiseta del FC Barcelona.

El nuevo formato, que sustituye al establecido en 1900, entrará en vigor a partir del próximo año y la próxima semana tendrá lugar el acto de presentación de la ciudad de Madrid como sede para los dos próximos años.

A lo largo de esta semana y en varias conferencias de prensa algunos jugadores han criticado a la renovada competición porque consideran que las fechas (finales de noviembre) no son las adecuadas.

El propio Djokovic dijo que no sabe todavía si jugará el torneo, aseguró que dará prioridad a la futura Copa del Mundo de la ATP frente a la nueva Copa Davis y abogó por la existencia de una sola competición mundial.

"La Copa del Equipo Mundial y la Copa Davis no pueden coexistir, especialmente porque están muy cerca (en el tiempo) una de la otra. Puede pasar dos o tres años, pero tarde o temprano solo tiene que ser una", apuntó ayer el serbio tras clasificarse para la final en Shanghái.

El tema de las fechas, explicó Alonso, es precisamente el principal escollo que tienen que salvar ya que es "muy difícil" contentar a todos, jugadores y torneos, por lo que "hay reuniones constantes entre la Federación Internacional de Tenis (ITF), la ATP y nosotros para ver cómo conseguimos mejorar ese calendario de cara a los tenistas".

"El año que viene es muy difícil cambiar el calendario porque todos los torneos ya están cerrados pero para el siguiente estamos hablando, estamos intentando buscar una solución que más o menos contente a todo el mundo", apuntó.

Pero lo que tienen claro en la empresa es que "se llegará a un acuerdo, se llegará a un sistema, que es lo que se está intentando entre todos, que podamos llegar a un sistema en el que esto acabe funcionando para todos más o menos bien", insistió.

Alonso destacó que, al igual que hay figuras críticas con el torneo hay otros jugadores que han mostrado su apoyo, entre ellos el número uno del tenis mundial, Rafael Nadal.

"Hay muchos jugadores que están muy contentos del cambio de formato y que, sintiendo los colores de su país, van a intentar venir. A Rafa le gusta defender los colores de su país y si encima le facilitamos su participación pues él está contento", apuntó el directivo, quien aseguró que el español "ha dicho que si se encuentra bien vendrá a jugar".