Deck: "En el primer tiempo estuvimos faltos de intensidad"

Madrid, 14 oct (EFE).- El argentino Gabriel Deck, ala-pívot del Real Madrid, no dudó en reconocer que en el partido que jugaron este domingo contra el Divina Seguros Joventut, les "faltó intensidad en el primer tiempo".

"La victoria era importante, pero en el primer tiempo estuvimos un poco faltos de intensidad. Al final lo cambiamos y conseguimos la victoria que era lo importante", dijo Deck.

"Tenemos un calendario muy exigente, así es que toca descansar y preparar más los siguientes partidos", comentó.

Ante el Joventut, Deck descolló en el juego y en las estadísticas por primera vez.

"Uno trata de aportar al equipo y sumar, unas veces sale mejor y otras no tanto. En cuanto a la posición, me adapto a las necesidades del equipo. No tengo problemas en jugar en los dos puesto y me gustan los dos, tanto de alero como de ala-pívot", finalizó Gabriel Deck.