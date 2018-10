Crawford retiene título welter al dar cátedra de boxeo a Benavidez

Omaha , 14 oct .- El campeón de peso welter, el estadounidense Terence Crawford, respondió sobre el cuadrilátero como se esperaba y retuvo la corona de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) al derrotar por la vía del nocáut técnico en el duodécimo asalto a su compatriota José Benavidez Jr.

Crawford, de 31 años, se apuntó la victoria al dominar durante casi todos los asaltos antes de conseguir un violento nocáut, en pelea celebrada en el "CHI Health Center", de Omaha (Nebraska), ciudad natal del campeón, al que fueron a ver 13.323 espectadores.

La asistencia fue la mayor que ha conseguido hasta ahora Crawford en sus peleas de profesional, y en todo momento recibió el apoyo de los aficionados que al final explotaron de júbilo con su triunfo.

Después de dominar toda la pelea contra un Benavidez Jr., que en ningún momento se convirtió en serio peligro, Crawford lo derribó con un potente golpe de derecha cuando restaban 45 segundos del duodécimo asalto y luego lo golpeó hasta que el árbitro Celestino Ruiz intervino para dar por concluido el combate a los 2:42 minutos.

La victoria permitió a Crawford seguir invicto con marca de (34-0, 25 nocáuts), mientras que Benavidez Jr. perdió el invicto y la bajo a 27-1, con 18 triunfos conseguidos por la vía rápida.

Crawford sobre el cuadrilátero le devolvió a Benavidez Jr. toda la charla basura, el desprecio y las amenazas de nocáut que utilizó el aspirante en días previos a la pelea.

"Hice lo que dije que iba a hacer, eso es todo lo que hay que decir", comentó Crawford, quien mantuvo su promesa previa a la pelea de no darle la mano a Benavidez Jr. después haber concluido el combate. "(El nocáut) venía. Era solo una cuestión de tiempo.

El campeón invicto explicó que vio a su rival cansado en la recta final de la pelea y era el momento de definir el triunfo.

"Disminuyó la velocidad tremendamente. Estaba cansado y una vez que lo hizo, vi que podía atraparlo con (el uppercut)", explicó Crawford su estrategia. "Se siente tan bien callar a alguien que se ha pasado todo el tiempo hablando basura. Estoy tranquilo".

Una vez más, Crawford no quiso entrar en el juego de las florituras sino del trabajo serio y cuando llegó el momento de la verdadera pelea, conectó muchos golpes limpios, duros y terminó de forma impresionante a un Benavidez Jr., que fue de menos a más.

"La mayoría de los peleadores de hoy en esa posición, habiendo ganado claramente la pelea, retrocederían en el duodécimo asalto y no correrían ningún riesgo e intentarían agotar el tiempo, pero no es el caso de Crawford", alabó el promotor de Top Rank, Bob Arum. "Es un actor".

Arum explicó que Crawford siempre que sube al cuadrilátero quiere aportar espectáculo y un excelente boxeo y eso fue lo que hizo de nuevo ante Benavidez Jr., un rival que fue de más a menos.

"Quería cerrar el espectáculo y eso es lo que hizo y eso lo hace especial", definió Arum. "Mira lo que tenemos con otros peleadores de hoy. Esa no es la mentalidad que tienen la mayoría de ellos. Pero Terence (Crawford) es un púgil espectáculo y quiere demostrarlo siempre en el cuadrilátero".

Arum reiteró las alabanzas por la actitud, personalidad y respeto con los aficionados.

"Sabemos que es un luchador brillante, pero ser tan agradable para la multitud lo hace especial. El año que viene, cuando se mude a la arena de televisión de pago, la gente lo recordará y querrá verlo pelear porque es muy entretenido".

Crawford, dos veces peleador del año, que también ha sido campeón en peso welter ligero y júnior, comenzó la pelea trabajando su directo y acciones al cuerpo con Benavidez Jr. antes de cambiar a una posición de zurdo a mitad de la pelea, como lo hace a menudo, y se mantuvo así durante la mayor parte del resto del combate.

Benavidez Jr., de 26 años, por su parte, apenas lanzó ningún golpe. Parecía que quería establecer una mano derecha, pero nunca pudo encontrar un espacio claro en la guardia de Crawford por donde pudiese colocarlo.

"Dije que Benavidez Jr. iba a ser pateado su trasero y eso fue lo que hizo mi pupilo", declaró Brian McIntyre, preparador y manejador de Crawford.

Por su parte, Benavidez Jr. reconoció que había realizado un gran pelea, pero su rival al final había sido mejor y lo reconocía, sin problemas.

"Le di un gran combate al mejor peleador del mundo. Me atrapó", destacó Benavidez Jr. "Esto es boxeo. Sucede. Es un gran luchador, pero yo también lo soy. Le dimos a los fanáticos un gran espectáculo. Me ganó y por lo tanto no tengo nada malo que decir".

Mientras los tres jueces que trabajaron la pelea cuando llegó el nocáut técnico tenían también a Crawford por delante en las cartulinas con puntuaciones de 110-99, 108-101 y 107-102, respectivamente.