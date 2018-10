"Noray" y "Argüero", a desquitarse en el Gran Premio de la Hispanidad

Madrid, 13 oct (EFE).- Los mejores milleros del turf español tienen este domingo en Madrid su última cita principal del año, el Gran Premio de la Hispanidad, con 30.000 euros de bolsa para el propietario vencedor.

Ausente a última hora el ganador de las dos últimas ediciones, "Almorox", aquejado de una infección de garganta, serán dos de los caballos a los que batió en 2016 y 2017 los que partan como favoritos para el triunfo, "Noray" y "Argüero".

"Noray" concluyó segundo de "Almorox" en la pasada edición y en la presente campaña sus resultados indican que atraviesa por el mejor estado de forma de su vida, con éxitos en el donostiarra premio Gobierno Vasco (como en 2017) y en la preparatoria del Hispanidad. El portugués Ricardo Sousa será de nuevo su jinete.

Por su parte, "Argüero", verdugo del propio "Noray" en el Gran Premio Claudio Carudel de primavera y tercero y cuarto en las ediciones previas del Hispanidad, contará con el jockey francés Julien Grosjean en la silla.

Otros ocho ejemplares tomarán la salida (ha sido retirado "Cuppacoffee"), todos vencedores en la pista de hierba de La Zarzuela salvo "Red Onion", que aún no ha corrido en el hipódromo madrileño pero que dejó muy buena impresión hace unos meses en San Sebastián.

Los elementos de 2 años nacionales abrirán el programa con una cita de 1.400 metros. "Gauss", "Miss Tufia" y "Vetona" destacan en un campo de once unidades.

Un hándicap de 2.800 metros se disputará a continuación, el denominado premio Número 1.000 de la Revista A Galopar. Muy situados de peso, "Elysian Star", "Celestin's" y "Malos Pelos" contarán con muchos apoyos en taquillas.

Nada menos que veinte caballos (el máximo que permite la pista) afrontarán la tercera carrera, de 1.800 metros. "Harpago", "Intense Expression", "Last Drink" y "Queen of Marmelade" parecen las mejores bazas en este lote de no ganadores.

En la Lototurf, la cuarta, una primera parte de hándicap de 1.400 metros, la lucha debería centrarse en los pesos altos con "Vale", "Mr Hobbs" y "Son Bou". Y tras el Hispanidad, la segunda manga de este dividido, con "Qum Ram", "Princesa Canaria" y "Arion" como mejores bazas.