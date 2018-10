Laso: "Estamos bien, pero hay que seguir mejorando"

Madrid, 13 oct (EFE).- Pablo Laso, entrenador del Real Madrid, apuntó al "calendario exigente que tiene el equipo" esta semana con cuatro partidos en ocho días y se mostró satisfecho con el rendimiento de sus jugadores aunque, dijo, "hay que seguir mejorando algunas cosas".

"El equipo llega bien, pero ya empezamos un calendario exigente y viene el Joventut, que está jugando muy bien y ha hecho bien las cosas en pretemporada", comentó Laso a Realmadrid TV.

"Tiene un equipo diferente (el Joventut), más atlético y con un jugador que domina mucho que es Laprovittola. Es un test complicado para nosotros y con la sensación de que tenemos tres partidos la semana que viene y se nos juntan en menos de siete días cuatro partidos. Con lo cual a la gente que tenemos un poco tocada tenemos que ir controlándola en cuanto a minutos y ver un poco las rotaciones", explicó.

De momento el Madrid sigue invicto.

"Las victorias y las derrotas son una consecuencia del trabajo. A veces parece que con una derrota todo está mal y no tiene por qué ser así; y con una victoria que todo está bien y no es así. Debemos seguir mejorando como equipo, hay muchas situaciones en las que nos falta un poco de trabajo tanto táctico como físico, de conocernos más y de llevar más tiempo de entrenamientos", indicó.

"En líneas generales el equipo se está comportando bien y no hemos perdido, pero a día de hoy ganar y perder no es lo que más preocupa. Me preocupa que el equipo siga creciendo; pero sí estoy contento por el balance de resultados", finalizó Pablo Laso.