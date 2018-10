El Fuenlabrada recibe a otro gigante tras su alegría europea

Madrid, 13 oct (EFE).- El Montakit Fuenlabrada recibirá este domingo (17.00) a otro 'gigante' de la Liga Endesa, el Kirolbet Baskonia, en su segundo partido de la competición como local, tras la alegría europea que supuso la victoria en el último suspiro contra el Brose Bamberg alemán en la Liga de Campeones de la FIBA (88-89).

El complicadísimo calendario que la competición doméstica ha deparado al conjunto fuenlabreño como local pasa este domingo por la visita del conjunto vitoriano, después de haber recibido en su estreno en el Fernando Martín al Unicaja de Málaga, al que resistió hasta el último cuarto para caer 79-93.

No obstante, a las dos derrotas seguidas en la Liga Endesa, la de Unicaja y la del derbi madrileño en casa del Movistar Estudiantes (77-75), el Montakit intercaló una gran victoria en la ciudad bávara de Bamberg contra todo un equipo de Euroliga los últimos años, el Brose.

El conjunto que dirige Agustí Julbe lideró el marcador durante gran parte del encuentro, y cuando su rival se descolgó de la mano del base estadounidense Tyrese Rice (que anotó 33 puntos y dio 8 asistencias), fue capaz de remontar bajo la batuta del escolta mexicano Paco Cruz.

El jugador de Nogales no solo encabezó la reacción, sino que finiquitó el partido cuando tenía los dos últimos tiros libres del encuentro con 88-85 en el marcador: anotó uno, falló el segundo a propósito, y en el saque de banda posterior, recibió el balón para anotar un triple lejano que dio el triunfo a su equipo.

Con esa inyección de moral, el Fuenlabrada vuelve a la Liga Endesa para recibir a un Baskonia que lleva dos victorias en tres jornadas y también viene de ganar en Europa a domicilio, en su caso al Zalgiris Kaunas lituano en la Euroliga (79-87).

Para este partido, el Fuenlabrada sigue sin poder contar con el escolta Marc García, que aún no ha debutado en competición oficial. No obstante, Julbe ya ha recuperado al alero congoleño Christian Eyenga, y espera poder contar con el pívot brasileño Lucas Nogueira, que no viajó a Bamberg por precaución.

El historial del Fuenlabrada contra el Baskonia en casa es de 10 victorias y 10 derrotas en 20 duelos, el último uno de los cinco triunfos que encadenó el conjunto madrileño como invicto al inicio de la temporada pasada (80-75), lo que fue un récord histórico para el Montakit, que intentará repetir el triunfo mañana.