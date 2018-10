Choque en el Heliodoro entre dos equipos que quieren escapar de la zona baja

Santa Cruz de Tenerife/Lugo, 13 oct (EFE).- El Heliodoro Rodríguez López acoge este domingo el encuentro entre el CD Tenerife y el CD Lugo, dos equipos que llegan al choque con la obligación de puntuar para escapar de los puestos bajos de la Liga 1/2/3.

Canarios y gallegos llegan al encuentro separados tan solo por un punto en la clasificación, y después de haber logrado solamente una victoria en los últimos cinco partidos que han disputado.

En el caso del Tenerife, los blanquiazules tratarán de demostrar que el "desastre táctico" del pasado fin de semana, tal y como reconoció el entrenador del equipo insular, fue solamente un accidente y parecerse más al equipo solvente defensivamente de los dos primeros partidos con José Luis Oltra en el banquillo.

Durante la semana el técnico blanquiazul ha valorado la posibilidad de cambiar de sistema de juego y recuperar la línea de cuatro en defensa, aunque lo probable es que mantenga su apuesta de jugar con tres centrales y dos carrileros.

Eso sí, el entrenador ha adelantado que habrá cambios de futbolistas en el once inicial, aunque no especificó el número de modificaciones que realizará en el once inicial.

La duda también está en si será de la partida el hondureño Bryan Acosta, quien se incorporó a los entrenamientos este viernes después de haber jugado el jueves un partido con su selección.

El Lugo acude al Heliodoro Rodríguez López este domingo en horas bajas, y con ausencias importantes en el equipo por las lesiones y los compromisos internacionales.

El conjunto gallego está a solo un punto de su rival, que ocupa posiciones de descenso, tras haber firmado su peor inicio de temporada desde el ascenso de 2012.

Los lucenses perdieron la semana pasada en el campo del Elche (2-1), otro rival necesitado y que, además, no había estrenado su cuenta de victorias; y ahora afrontan su segunda salida consecutiva en un escenario en el que han caído en sus tres últimas visitas y en el que no puntúan desde el 1-1 que lograron en la temporada 2014/15.

El técnico rojiblanco, Javi López, no ha podido disponer de los lesionados Serge Leuko y Borja San Emeterio, ni de los internacionales Vasyl Kravets y Giorgi Aburjania.

Por decisión técnica, ha descartado al central Bernardo Cruz y los centrocampistas Juan Muñiz y Guille Donoso, mientras que, respecto a la anterior citación, regresan a la convocatoria el delantero Jona Mejía y el lateral izquierdo Luis Ruiz, que será titular.

La vuelta al once del jugador zurdo podría no ser la única novedad en la alineación de Javi López, que presenta varias incógnitas tanto en el centro del campo como en ataque, con opciones de titularidad para futbolistas como Lazo o Campillo.

- Alineaciones probables

CD Tenerife: Dani Hernández; Luis Pérez, Jorge Sáenz, Alberto, Carlos Ruiz, Camille; Luis Milla, Undabarrena; Suso Santana, Naranjo, Nano.

CD Lugo: Juan Carlos; Campabadal, Miguel Vieira, Josete, Luis Ruiz; Seoane, Azeez o Campillo, Pita; Iriome, Dongou, Christian Herrera.

Árbitro: Luis Mario Milla Alvendiz (Comité Andaluz).

Estadio: Heliodoro Rodríguez López.

Hora: 12.00 hora local canaria (13.00 peninsular).