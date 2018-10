Macron considera "muy grave" la desaparición del periodista saudí Khashoggi

París, 12 oct (EFE).- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, consideró hoy "muy grave" la desaparición del periodista saudí Jamal Kashoggi en el consulado de su país en Estambul, al tiempo que pidió que se aclaren sus circunstancias.

"Los hechos son graves, muy graves. Espero que la verdad sea completamente establecida", indicó Macron en una entrevista a la televisión "France 24" y la radio "RFI" desde Ereván, donde asistió a la Cumbre de la Francofonía.

En caso de que, como indican algunos medios internacionales, se establezca la responsabilidad de Riad en la desaparición del periodista crítico con el régimen saudí, Macron indicó que tomará posición.

"Francia desea que se haga todo lo posible para que tengamos la verdad en este caso, cuyos primeros elementos son extremadamente inquietantes", señaló.

Macron afirmó que en los próximos días tiene previsto entrevistarse sobre este asunto con su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, además de con el príncipe heredero y con el monarca saudí.

"Todavía no he hablado con ellos pero no dejaré de hacerlo en los próximos días", dijo el presidente francés, quien agregó que "en función de los elementos establecidos" su país se pronunciará al respecto.

El ministerio francés de Exteriores, por su parte, aseguró a través de un portavoz que "las acusaciones" contra Arabia Saudí "precisan que las autoridades de ese país muestren transparencia y aporten una respuesta completa y adecuada".