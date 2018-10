Jerome Powell sí le quieren en el FMI

Alfonso Fernández

Nusa Dua (Indonesia), 12 oct (EFECOM).- El presidente de la Reserva Federal (Fed) de EEUU, Jerome Powell, recibió el respaldó explícito de los líderes globales en la asamblea del FMI frente a los sorprendentes reproches de su propio presidente, Donald Trump, quien acusó al banco central de volverse "loco" con su alza de tipos de interés.

Powell llegó a la plácida isla turística de Bali, en Indonesia, donde se celebra la reunión anual del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), y se despertó con los ataques desde Washington a la política monetaria de la Fed por parte de un peculiar crítico: el presidente de EEUU.

"El problema que tengo es con la Fed. Quiero decir, no sé cuál es su problema pero están subiendo los tipos de interés y eso es ridículo", afirmó Trump el miércoles en la Casa Blanca.

Aunque no es la primera vez que el mandatario lanza dardos a su banco central, en esta ocasión utilizó términos más pintorescos al asegurar que "la Fed se ha vuelto loco (en español) y no tienen razón para hacerlo y no estoy contento con ello".

Los comentarios de Trump sobre Powell provocaron un notable revuelo en el gran foro económico global.

La primera en replicar a las palabras de Trump fue la directora gerente del FMI, Christine Lagarde, quien no ocultó su perplejidad y apuntó que "no asociaría" a Powell "con la locura"

"No, no, me parece que es extremadamente serio y sólido y desde luego inclinado a basar sus decisiones en información real y decidir comunicarla de manera apropiada", dijo Lagarde en una entrevista con la cadena CNBC en el centro de convenciones donde tiene lugar el encuentro de líderes económicos globales.

De igual modo, Mark Carney, el presidente del Banco de Inglaterra, no ahorró elogios a la hora de valorar a su colega.

"De las muchas cualidades de Jerome Powell es que es una persona que realmente entiende el funcionamiento del sistema financiero de EEUU y global", indicó Carney en una conferencia.

La Fed ha elevado en tres ocasiones los tipos de interés en EEUU en lo que va de año, hasta el rango de entre el 2 % y 2,25 %, dentro de su programa de ajuste monetario gradual en acompañamiento de la buena salud económica de la primera economía mundial.

Para Trump, sin embargo, este encarecimiento del precio del dinero podría frenar el crecimiento económico, que se espera alcance un 3 % en 2018.

La independencia de los bancos centrales es uno de los elementos intocables de la ortodoxia económica, por lo que las palabras de Trump suponen casi una herejía en una reunión como la del FMI y el BM.

En este sentido, el español José Viñals, que fue director del Departamento de Asuntos Monetarios del Fondo entre 2009 y 2016, subrayó que "preservar intacta la credibilidad e independencia de los bancos centrales es un bien público muy importante".