Giménez: "No dudamos en ningún momento"

Madrid, 12 oct (EFE).- El uruguayo José María Giménez, defensa del Atlético de Madrid, expresó este viernes que su equipo no dudó "en ningún momento" en el inicio de la Liga, cuando comenzó el torneo con un solo triunfo en las cuatro primeras jornadas, y apuntó que hay que aprovechar la situación actual, que es "muy buena".

"Yo siempre lo valoré como que estábamos bien. Por ahí, la gente decía que no estábamos bien. No sé si tanto la gente, pero se comentaba que no era un buen inicio de temporada del Atlético. Es verdad que los resultados no habían acompañado, sobre todo al principio, pero se veía que el equipo estaba bien e iba a sacar adelante estos resultados negativos", valoró en la web del club.

"No dudamos en ningún momento. Estamos en una situación muy buena, a aprovecharla y seguir", continuó Giménez, cuyo equipo hace cuatro jornadas se alejó a siete puntos del liderato. Ahora está a sólo uno, gracias a tres victorias en sus últimos cuatro choques del torneo: 0-2 en Getafe, 3-0 al Huesca y 1-0 al Betis. El otro duelo en ese periodo lo saldó con un 0-0 en el derbi con el Real Madrid.

En ese partido, Giménez fue deslumbrante. "Uno siempre trabaja para seguir creciendo y ayudar al equipo de la mejor manera posible. Y que tenga un reconocimiento de la gente es muy motivador para mí. También estoy muy agradecido, porque sin la ayuda de mis compañeros no habría sido posible", repasó el central, premiado como el 'Jugador 5 Estrellas' de 'Mahou' del Atlético de septiembre.

Durante el pasado mes, jugó los seis partidos oficiales del conjunto rojiblanco como titular, además con un gol, en el triunfo por 1-2 contra el Mónaco en la Liga de Campeones. En ese periodo, el balance de su equipo fue de tres triunfos, dos empates y una derrota, ésta el primer día de septiembre por 2-0 frente al Celta.

El pasado día 3 de octubre se retiró del partido de la Liga de Campeones contra el Brujas con una lesión muscular. "La pequeña molestia que tuve ya la estoy sacando adelante de la mejor manera posible. Estoy muy bien, quiero estar cuanto antes con el equipo y contento por lo que está haciendo el equipo", repasó.

"Venimos de una victoria muy importante (el 1-0 contra el Betis en el que él fue baja por la citada lesión muscular) que nos deja muy bien posicionados en este inicio de temporada. Hay que seguir por esta línea todo el grupo para poder conseguir cosas importantes, que es lo que todos queremos", añadió en la página web del Atlético.

También tuvo palabras para su afición: "Es especial, porque jamás me imaginé tener el cariño que siento que tiene la gente hacia mí. Es increíble. A veces me pregunto qué hice yo como para que la gente me apoye de la forma que lo hace. Seguiré tratando de hacer las cosas que hago dentro de la cancha, ayudando a mis compañeros de la mejor manera posible y devolviendo todo el cariño dejándolo todo en la cancha".