Anquela tiene claras sus cartas, pero no da pistas

Oviedo, 12 oct (EFE).- El entrenador del Real Oviedo, Juan Antonio Anquela, no quiso hablar ni sobre la convocatoria ni sobre la alineación porque aún no se la ha hecho saber a los jugadores, pero admitió tener claras ya ambas y también el sistema de juego con el que el equipo saldrá ante el Rayo Majadahonda en el Wanda Metropolitano.

"Tengo decidido el sistema, el equipo y la convocatoria. Creo que sé lo que va a hacer el Rayo, y ellos también lo saben. Tienen mejores números que nosotros en casa, hacen las cosas bien y no van a regalar nada. Nosotros jugaremos unos días de una manera y otros de otra, tengo clarísimo lo que mi equipo va a hacer, otra cosa es que salga", avanzó el entrenador azul.

Anquela explicó que ante el Albacete salió con tres centrales y carrileros "por las molestias" de varios jugadores, pero señaló que lo que va a mirar cada jornada antes de tomar decisiones es "cuál es la manera en la que más le conviene jugar al equipo".

El jienense también sabe qué jugadores del Vetusta se sumarán a la convocatoria, aunque no quiso avanzar nada a falta aún de un entrenamiento, misma razón por la que no confirmó la entrada en el once de Aarón en lugar de Bárcenas, concentrado con la selección Panameña.

"Aarón es una posibilidad, no digo nada porque no he hablado con ellos. Es un futbolista importante, y este año, cada vez que entra, sale con una intensidad tremenda", concluyó el entrenador.

Los azules, que trabajaron a puerta cerrada en las instalaciones de El Requexón, volverán a hacerlo de sábado antes de partir rumbo a Madrid, donde se enfrentarán a un Rayo Majadahonda (domingo, 16:00 horas) que llega tras haber derrotado al Sporting de Gijón la pasada jornada.