Andrew Bird debuta con la Filarmónica de Los Ángeles con un gran éxito

Los 聲geles, 11 oct (EFE).- Andrew Bird se ha estrenado esta noche con la orquesta Filarm鏮ica de los 聲geles, que, para celebrar su centenario, le ha invitado a actuar en su "Fest" dirigido por Gustavo Dudamel, una combinaci鏮 que ha encantado al pblico.

El cantautor de Chicago y residente en Los 聲geles, perfecta fusi鏮 幨 mismo de indie, folk, jazz y "otras msicas", ha agradecido el entusiasmo no solo con un bis sino con el anuncio de un nuevo disco para el a隳 que viene, del que adelantado un tema.

Bird (1973) ha aparecido en la primera parte tras la interpretaci鏮 de la orquesta de la Sinfon燰 de Steven Stucky, una composici鏮 en cuatro movimientos encargo de la Filarm鏮ica de Los 聲geles y de la de Nueva York estrenada en 2012.

Nada m嫳 pisar el escenario del Walt Disney Concert Hall, el espectacular auditorio dise鎙do por Frank Gehry, ha sido recibido con una estruendosa ovaci鏮, la misma que ha acompa鎙do cada uno de sus temas.

Junto a la orquesta y dirigido por Dudamel ha interpretado parte de la suite "Time is a cooked bow", el tema "Weather systems" del disco del mismo t癃ulo, "Pulaski at night" y "Valley of the young", del 嫮bum "Are you serious" (2016), su disco m嫳 variado hasta la fecha.

El autor de "la canci鏮 de amor perfecta", "Left handed kisses", ha recorrido en esos temas, "a veces parece que muy enfadado con la vida", bromeaba el cantante con el pblico, los asuntos que m嫳 le inquietan y que encierran sentimientos encontrados.

El prol璗ico artista, al que gusta romper esquemas con la complicidad de su legi鏮 de admiradores, ha tocado el viol璯 y la guitarra acstica y, por supuesto, ha silbado en cada uno de los temas, en los que emplea el "loop" o bucle aunque tenga nada menos que a la Filarm鏮ica de Los 聲geles detr嫳.

En la segunda parte, ya solo en el escenario, ha cantado "Night Sky" y "Trimmed and burning" antes de dirigirse al pblico para agradecer su acogida en un debut "tan esperado y deseado desde hace mucho tiempo" por 幨: "es realmente emocionante estar aqu", ha asegurado.

Este "hombre orquesta" y "silbador", que atraves una 廧oca de indie rock con la banda Andrew Bird's Bowl of Fire hasta publicar ya en solitario "Noble Beast", en 2009, ha seguido con temas de delicadeza y virtuosismo como "Why?" ante el delirio del pblico, que ha terminado puesto en pie con una gran ovaci鏮.