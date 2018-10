Viernes, 12 de octubre de 2018

Miami .- Un día después de que el huracán de categoría 4 Michael devastase el extremo noroccidental de Florida (EE.UU.), los esfuerzos de las autoridades se concentraron el jueves en hallar y rescatar a los posibles damnificados por las catastróficas inundaciones y vientos de hasta 155 millas por hora (250 km/h). Después de hablar con el gobernador de Florida, Rick Scott, sobre la situación que enfrenta ahora la región, el presidente Donald Trump declaró la zona como área de desastre mayor con el fin de agilizar recursos y asistencia del Gobierno federal para los afectados. El huracán ha causado al menos seis muertos.

G20 CUMBRE

El G20 reconoce que "persistentes" tensiones comerciales elevan volatilidad

Nusa Dua (Indonesia), 12 oct (EFE).- El G20 reconoció hoy que "persistentes" tensiones comerciales en el seno del grupo están afectando a "la confianza en los mercados" y aumentando "la volatilidad financiera", en referencia a la escalada entre Estados Unidos y China. "El comercio internacional es un importante motor de crecimiento y necesitamos resolver las tensiones que están afectando de manera negativa a la confianza de los mercados y aumentado la volatilidad financiera", afirmó Nicolás Dujovne, ministro de Hacienda de Argentina, país que ocupa la presidencia del grupo.

FMI ASAMBLEA

Estados Unidos advierte ante FMI de que proseguirá "esfuerzos" contra comercio restrictivo

Nusa Dua (Indonesia) (EFE).- El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, subrayó hoy que continuará "sus esfuerzos para enfrentar las prácticas comerciales restrictivas en todo el mundo". Ante el Comité Financiero y Monetario del FMI en la asamblea anual del organismo en Indonesia, envió un claro mensaje a China, en medio de las crecientes tensiones por la imposición de multimillonarios aranceles.

ESPACIO EEI

Astronautas del fallido lanzamiento de la Soyuz irán a la EEI en primavera

Moscú (EFE).- El astronauta de la NASA Nick Hague y el cosmonauta Alexéi Ovchinin irán previsiblemente a la Estación Espacial Internacional (EEI) en la primavera próxima después del fallido lanzamiento este jueves, indicó hoy el director general de la agencia espacial rusa, Roscosmos, Dimitri Rogozin.

"Estamos de vuelta en la Ciudad de las Estrellas. Los chicos volarán definitivamente. Planeamos su vuelo para la primavera del próximo año", tuiteó Rogozin en su cuenta oficial de la red social Twitter.

PERÚ FUJIMORI

El Congreso de Perú aprueba ley exprés que dejaría en libertad al expresidente Fujimori

Lima (EFE).- El pleno del Congreso de Perú aprobó el jueves de manera exprés una ley para liberar con grilletes electrónicos y por razones humanitarias a presos ancianos, norma que impediría el reingreso en prisión del expresidente Alberto Fujimori, de 80 años, y cuyo indulto fue anulado la pasada semana. La norma fue tramitada con carácter extraordinario y salió adelante con los votos del partido fujimorista Fuerza Popular, primera fuerza de la oposición, que domina con mayoría el hemiciclo.

PERÚ FUJIMORI

Keiko Fujimori sufre serio revés en investigación por la que sigue detenida

Lima (EFE).- Keiko Fujimori se enteró este jueves, desde la sede policial donde permanece detenida desde el miércoles, que la Corte Suprema de Justicia de Perú rechazó sus recursos para archivar la investigación por lavado de activos en la financiación de su campaña para las elecciones presidenciales de 2011. La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema negó a Fujimori y al opositor partido fujimorista Fuerza Popular, que ella lidera, el archivo de las investigaciones que solicitaron por considerar que habían excedido el plazo máximo permitido.

RUSIA EEUU

Rusia, dispuesta a dar garantías de no injerencia en asuntos internos de EEUU

Moscú (EFE).- El Gobierno ruso está dispuesto a dar garantías por escrito de no injerencia en los asuntos internos de Estados Unidos si Washington asume el mismo compromiso respecto de Rusia, afirmó hoy el director del Departamento de América del Norte de la cancillería rusa, Gueorgui Borísenko. "Rusia ha propuesto en varias ocasiones a los estadounidenses asumir por escrito el compromiso mutuo de no intromisión en los asuntos internos", dijo Borisenko en una entrevista con la agencia oficial rusa RIA Nóvosti.

BRASIL ELECCIONES

Bolsonaro reitera que va a "jugar pesado" para recuperar seguridad de Brasil

Río de Janeiro (EFE).- El candidato presidencial ultraderechista de Brasil, Jair Bolsonaro, líder en las encuestas de intención de voto, resaltó el jueves en Río de Janeiro que va a "jugar pesado" en el tema de la seguridad y que buscará garantizar el legítimo derecho a la defensa, refiriéndose a la libertad de porte de armas. En su primera rueda de prensa tras los comicios del domingo pasado, el polémico candidato, defensor de la dictadura militar (1964-1985) y conocido por sus declaraciones de tinte machista, racista y homófobo, obtuvo el 46,03 % de los votos en la primera vuelta, seguido por Fernando Haddad, el sucesor del encarcelado expresidente Luiz Inácio Lula da Silva como candidato del Partido de los Trabajadores (PT), con el 29,28 %.

UE ESPAÑA

España dice que hay tiempo para negociar la futura relación con Gibraltar

París (EFE).- El secretario de Estado para la UE, Marco Aguiriano, dijo que "no es el fin del mundo" si próximamente no se cierra "alguna cuestión concreta" acerca de la relación con Gibraltar, a la vez que indicó que hay tiempo para hacerlo tanto durante el periodo de transición como en la fase de la relación futura con el Reino Unido. Tras reunirse en París con sus homólogas francesa y portuguesa, Aguiriano dijo a Efe que si no se cierra algún extremo para el período de transición "habrá tiempo para cerrarlo durante el período entre el acuerdo de retirada y la definición de la relación futura.

HOLLYWOOD ABUSOS

Weinstein se libra de uno de los seis cargos de delitos sexuales en su contra

Nueva York (EFE).- Harvey Weinstein consiguió el jueves librarse de uno de los seis cargos por delitos sexuales que pesan en su contra, después de que los fiscales decidiesen dejar de lado las acusaciones de una mujer por inconsistencias en sus testimonios. Se trata de la primera victoria judicial de Weinstein desde que este año quedara en libertad bajo fianza tras ser acusado de violación y abusos sexuales por las autoridades de Nueva York.

KANYE WEST

Kanye West se desata en una surrealista reunión con su "héroe", Donald Trump

Washington (EFE).- El rapero Kanye West se reunió este jueves con su "héroe", el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y le dio las gracias por hacerle sentir "como Superman" en un surrealista discurso que dejó sin palabras al mandatario y le arrebató, por una vez, el protagonismo absoluto al que está acostumbrado. Ataviado con una gorra roja con el lema "Make America Great Again", el célebre músico dio rienda suelta a sus pensamientos sin orden ni concierto, golpeando con la mano el centenario escritorio presidencial y profiriendo palabrotas que probablemente jamás se habían oído antes frente a las cámaras en el Despacho Oval.