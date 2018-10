SheFighter, el proyecto que empodera a mujeres de O.Medio con artes marciales

Lisboa, 11 oct (EFE).- "Si crees que serás atacada en algún momento de tu vida, significa que puedes serlo". Así recibe a sus alumnas la jordana Lina Khalifeh, creadora de SheFighter, un pionero proyecto que enseña a pelear a las mujeres de Oriente Medio para no tener miedo en la calle y tomar las riendas de sus vidas.

Niñas, adolescentes, universitarias, madres y hasta abuelas; todas son recibidas en el estudio de Khalifeh, que expone ahora su experiencia en una entrevista a Efe durante una conferencia que la Unión del Mediterráneo ha celebrado este miércoles y jueves en Lisboa, donde su iniciativa ha llamado poderosamente la atención.

SheFighter, el primer estudio de autodefensa de Jordania, nació en 2012 y se ha extendido a todo Oriente Medio de forma meteórica, enseñando en el proceso a más de 10.000 mujeres que ahora no solo saben cómo reaccionar a una agresión, sino que han mejorado su autoestima y, con ella, impulsado su empoderamiento en la sociedad.

"Yo me enfoco en empoderar mujeres psicológica y físicamente, no solo físicamente. Trabajo mucho con su autoestima, su confianza en sí mismas, sus creencias, para construir una mejor sociedad, para que se conviertan en líderes y emprendedoras, para que sean independientes. Ese es mi objetivo principal", expone Khalifeh.

Esta joven jordana, que cuenta con veinte medallas en taekwondo -"tres de ellas cinturón negro", subraya con la mirada fija- apunta que la idea surgió tras ver la confianza en sí misma que ganó gracias a sus éxitos deportivos.

"No tengo miedo a fallar, no tengo miedo a arriesgarme, y quería enseñar a las mujeres eso. Decirles: no pasa nada si fallas, no pasa nada si eres rechazada, no pasa nada si caes a veces, si pierdes a alguien que amas, pero necesitas seguir adelante", sostiene.

"Encontré aquello que me hace seguir adelante y quería darlo a otras mujeres", resume.

El resultado son programas especializados según la edad y objetivos de las alumnas, a las que SheFighter instruye para eliminar los miedos que cercan su vida.

"Si crees que serás atacada en algún momento de tu vida, significa que puedes serlo. Tienes que eliminar esta idea y afrontar tus miedos, y eso lo haces en el entrenamiento. Si lo afrontas, no lo volverás a sentir", promete.

Y es que, agrega, una vez se cuenta con estos conocimientos "si alguien quiere hacerte daño, sabes lo que hacer".

"Incluso aunque no lo sepas al 100 %, al menos tienes el conocimiento para afrontarlo", apunta.

Khalifeh, que ha enseñado también a refugiadas sirias en los últimos tiempos, está convencida de que la seguridad que se adquiere al aprender autodefensa implica que baje la posibilidad de ser atacada.

"Si estás bien entrenada en autodefensa y artes marciales estarás con mucha confianza y automáticamente no atraerás ningún ataque hacia ti. Tendrás mucha confianza en que no te harán daño", señala.

El éxito de su proyecto le ha llevado a viajar a casi todos los continentes, donde ha visitado numerosos países y conocido cientos de mujeres para llegar a una conclusión demoledora: todas necesitan este conocimiento.

"He estado en Hong Kong, en Europa, Sudamérica, países de África, Estados Unidos, Oriente Medio... Lo necesitan todas las mujeres. Hay mujeres que tienen que admitir que lo necesitan en algunos países, donde sienten que son suficientemente poderosas sin entrenamiento de autodefensa y artes marciales", cuenta.

Sobre ellas, agrega: "entiendo que aún crean que son lo bastante poderosas, pero el entrenamiento les dará una vida mejor, más confianza en sí mismas y las herramientas para responder si son atacadas en su país o fuera. Sabrán que hacer".