Reñé lamenta la "deslealtad" del grupo del PDeCAT en la Diputación de Lleida

Lleida, 11 oct (EFE).- El todavía presidente de la Diputación de Lleida, Joan Reñé, ha formalizado su renuncia al cargo para "preservar la honorabilidad" de la institución, tras su detención la semana pasada por un presunto caso de corrupción, y ha lamentado la "falta de confianza" y la "deslealtad" de su grupo, el PDeCAT.

Según ha explicado Reñé esta tarde durante una rueda de prensa, el pasado lunes, día 8, se reunió con su grupo en la Diputación para debatir sobre si debía o no renunciar al cargo.

La gran mayoría de los diputados optaron por el 'sí', hecho que Reñé ha tildado de "falta de confianza" en él y de "deslealtad" hacia su persona.

Reñé ha confesado que el posicionamiento de sus compañeros le ha hecho "daño" y considera que le deberían haber atribuido la presunción de inocencia.

Asimismo, el presidente de la Diputación ha lamentado que haya personas que "aguantan muy poco la presión" y considera que esta etapa deberían "haber aguantado" como ha ocurrido en otras ocasiones.

Por el contrario, ha admitido haber recibido el apoyo de decenas de alcaldes de la provincia, de concejales, de representantes institucionales y de otros miembros de la sociedad civil leridana.

En relación a su acta de diputado en la Diputación, ha asegurado que la mantendrá, aunque ha confesado que todavía debe meditar sobre si mantener el cargo de presidente del PDeCAT en Lleida, así como la posibilidad de revalidar su alcaldía en la Fondarella (Lleida) en las próximas municipales del 2019.

"Soy inocente, yo nunca me he quedado ninguna comisión. Mi nómina es pública, no cobro ni dietas, ni desplazamientos, tan sólo tengo un patrimonio que es fruto de la herencia de mi familia", ha asegurado.

Reñé ha insistido en destacar que la semana pasada los Mossos d'Esquadra le dejaron en libertad "sin cargos" y que durante los 30 años que lleva dedicándose a la política, su trayectoria ha sido "intachable".

El presidente del PDeCAT en Lleida se ha referido a su detención de la semana pasada como una "operación de escarnio claro y descarado" hacia su persona.

Es por esto, ha explicado, que también ha decidido "dar un paso al lado" en la presidencia de la Diputación, ya que en los últimos días su actividad institucional quedaba oculta tras la polémica de su caso.

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado 2 de octubre Reñé, junto a otras 25 personas, entre ellas cargos de la corporación provincial y empresarios, en una operación contra una trama de presunto pago de comisiones a CDC a cambio de la adjudicación de obra pública.