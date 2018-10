Pacheta: "Vamos a jugar como un equipo grande en Riazor"

Elche , 11 oct .- José Rojo 'Pacheta', entrenador del Elche, adelantó este jueves que el equipo ilicitano jugará con la personalidad de un equipo grande ante el Deportivo de La Coruña este viernes en el estadio de Riazor.

"No le vamos a tener miedo a nadie. Es un campo duro que va a apretar, pero vamos a ir allí con nuestras armas y con personalidad. No vamos a ser un equipo pequeño porque no sabemos hacerlo, vamos a ser un equipo grande y a jugar como uno grande", dijo el técnico.

Pacheta aseguró que su equipo será "valiente" porque se siente "preparado" tras sumar la primera victoria de la Liga la pasada jornada para "pelear en todas las zonas de la clasificación".

El burgalés aventuró que el Elche pasará por momentos en los que el Deportivo "va a volcar el campo" porque es un conjunto "fuerte y que corre" y afirmó que si su equipo resiste en esa fase del partido "vamos a tener muchas opciones de ganar".

"Vamos a ser descarados. El balón es nuestro y vamos a cuidarlo. Tenemos que martillear por donde sean más débiles", señaló Pacheta, quien restó trascendencia a la ausencia del goleador Sory Kaba, convocado por la selección de Guinea Conakry.

"Intentaremos que no se note su baja y que el que salga empuje", dijo el castellano, quien no desveló si será Nino o Benja el relevo del africano en la punta de la delantera.

El preparador del Elche pidió a sus volantes y extremos "más ambición para hacer gol" y recordó que ningún equipo a lo largo de la temporada les ha avasallado durante los 90 minutos.

Pacheta recordó la diferencia de presupuesto entre ambos equipos, si bien matizó que "es algo que se nota más en una carrera larga". "A un partido me la juego por mi equipo y más por cómo estamos ahora", insistió.

Por último, el entrenador del Elche, que no podrá contar con dos de sus jugadores por los partidos de las selecciones, opinó a título personal que la competición de Segunda debería detenerse cuando llegan las ventanas FIFA.

"Por el número de internacionales que hay en la categoría, aunque no son de selecciones 'top', creo que lo justo es parar. Muchos equipos nos quedamos sin jugadores. Y si hay que jugar en miércoles como en Primera, se juega, pero no me parece justo no parar", concluyó.