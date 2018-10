Idiakez: "Estaría más preocupado si el equipo no tuviera situaciones de gol"

Zaragoza, 11 oct (EFE).- El entrenador del Real Zaragoza, Imanol Idiakez, ha declarado hoy que estaría más preocupado por la situación del equipo, que acumula cuatro jornadas sin ganar, "si no produjera, si no dominara y si no tuviera situaciones de gol o fuera escandalosamente débil".

"No es el caso y lo que tenemos que hacer es ajustar y mejorar cosas porque nos penalizan mucho pequeños detalles, pero tenemos la actitud y las ganas de los jugadores para mejorarlo", ha añadido en rueda de prensa.

El preparador vasco no ha negado que el equipo lleva dos puntos de doce, que es algo que no desean, pero que están trabajando para mejorar la situación y que el fútbol es eso, "hacer caminos y pensar en el partido siguiente" porque no hay tiempo para más.

Tampoco ha negado la trascendencia que tienen la victorias y las derrotas en la capital aragonesa: "sabemos donde estamos y lo que pasa alrededor del equipo y que aquí es más importante ganar para mantener la calma".

El técnico donostiarra ha apuntado que cuando el equipo ha estado mal lo han reconocido e intentan buscar soluciones: "visto el partido de Osasuna nos faltó acierto, tener más capacidad en los últimos metros y manejar el cambio de escenario del rival en la segunda parte, pero otra vez el equipo tiene un montón de situaciones de gol. Estamos convencidos de que vamos por el buen camino y lo que tenemos que encontrar es esa conexión".

A este respecto ha explicado que la situación de la primera parte del partido contra el Osasuna "tácticamente es similar a la del Lugo" pero que la resolución fue "mucho mejor" y no tuvo "nada que ver".

"Ahí hemos dado un paso y aprendido una lección. Es verdad que no asimilamos cuando en la segunda parte el rival va perdiendo y cambia el planteamiento, algo que nos está costando más, pero son cosas subsanables", ha añadido.

Por ello, considera que es "muy pronto" para volverse loco con la situación y ha apuntado que algo bueno estarán haciendo cuando rivales de nivel similar al Real Zaragoza le ven como un oponente peligroso y se echan atrás sobre el terreno de juego.

"Tenemos cosas que mejorar pero también muchas buenas. Está en nuestra mano poder darle la vuelta a los resultados", ha señalado el entrenador zaragocista, que cree que hay fases de la temporada "en la que todo te penaliza y otras en las que todo va de cara" y que ahora están en la primera.

"Tenemos el viento en contra y ahora hay que empujar más que nunca", ha añadido un Imanol Idiakez que tiene "muchas ganas" de que llegue el sábado para poder pelear por los tres puntos en Soria contra el Numancia.