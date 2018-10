Guinea Ecuatorial cumple 50 años alentada por un indulto a presos políticos

Malabo, 11 oct (EFE).- Guinea Ecuatorial se prepara para conmemorar mañana por todo lo alto su medio siglo de independencia de España, en una víspera marcada hoy por el indulto concedido por el presidente Teodoro Obiang a decenas de presos políticos.

La excolonia, situada en el golfo de Guinea con algo más de 1,2 millones de habitantes y que presume de ser el único país soberano que habla español en África, se desayunó hoy con la noticia del indulto ordenado por el mandatario a última hora del miércoles.

"Se concede indulto a algunos penados con ocasión de la conmemoración del 50 aniversario de la independencia nacional", dijo Obiang, que dirige el país desde 1979 y es el decano de los jefes de Estado africanos, en el decreto publicado hoy por el Gobierno.

Entre los indultados destacan una treintena de militantes del primer partido opositor, Ciudadanos por la Innovación (CI), acusados de delitos como sedición, incluido Jesús Mitogo Oyono, el único diputado nacional de la oposición, que estaba en la cárcel.

El indulto suscitó el júbilo de CI, partido actualmente disuelto por la Justicia y cuyo líder, Gabriel Nse Obiang, declaró a Efe que "todo el país está alegre por esa liberación", si bien matizó hoy que los presos "todavía no han sido sacados" de prisión.

El perdón presidencial dio un cierto aliento a la oposición a un día de la conmemoración de las "bodas de oro" del país, a cuyo Gobierno acusan numerosas organizaciones pro derechos humanos de represión.

Sin embargo, Guinea Ecuatorial llega a tan histórica cita sin lograr la "unidad" del lema de su escudo nacional, pues parte de la oposición no acudirá a los actos conmemorativos del viernes, con epicentro en un multitudinario desfile militar y popular en Malabo.

El partido Convergencia Para la Democracia Social (CPDS) anunció hoy su boicot al desfile en protesta contra "un régimen caracterizado por la violación sistemática de los derechos humanos, la corrupción, el nepotismo y el clientelismo político".

Entretanto, los preparativos de las "bodas de Oro" siguieron hoy su curso en una jornada en la que Obiang se dejó ver en una misa solemne de acción de gracias en la catedral neogótica de Santa Isabel, majestuosa huella del pasado español en el casco antiguo de Malabo, tomado hoy por militares y agentes de la Policía Nacional.

Bajo una carpa instalada ante la catedral, a unos metros del palacio presidencial donde se firmó el acta de independencia el 12 de octubre de 1968 y frente al puerto de Malabo, el mandatario, de 76 años, se felicitó por la "derrota" del colonialismo.

El presidente, el segundo gobernante que ha conocido el país tras derrocar en 1979 a su tío Francisco Macías en el "Golpe de la Libertad", tiene previsto dirigirse esta noche a la nación en una mensaje televisado en horario de máxima audiencia.

Guinea Ecuatorial festeja sus "bodas de oro" con el éxito de haberse convertido en el tercer productor petrolero de África Subsahariana, pero con el fracaso de no haber invertido esa riqueza en el bienestar de la población, sumida en gran parte en la pobreza.

"Dentro de lo que cabe, hay paz, aunque haya hambre. Si no comes hoy, comes mañana. Pero si hay guerra...", comentó a Efe un taxista, mientras se ultima la organización del desfile militar y popular que discurrirá mañana por el paseo marítimo de Malabo.

Las calles principales de la ciudad se han engalanado con banderas nacionales y carteles conmemorativos pegados a farolas, verjas, palmeras y puentes con un denominador común: la felicitación a un omnipresente Obiang retratado con una benévola sonrisa.

"Doce mil personas van a participar en total" en el desfile, aseguraron a Efe fuentes oficiales, al precisar que unas "siete mil personas vienen de la región continental" a la isla de Bioko, donde se encuentra Malabo, denominada Santa Isabel en la época colonial.

En representación del Gobierno de España -que dominó la llamada antaño Guinea Española durante más de un siglo- asistirá al acto conmemorativo el secretario de Estado, Fernando Martín Valenzuela.

La presencia de España también se dejará sentir en el desfile con la participación de "unos veinte" militares que integran la dotación del patrullero español "Centinela", de gira actualmente por varios países del golfo de Guinea, informaron a Efe fuentes diplomáticas.

Asimismo, numerosas delegaciones internacionales acudirán a la gran fiesta de cumpleaños ecuatoguineana con dignatarios como el vicepresidente de Cuba, Roberto Morales Ojeda.

Todo parece, en fin, listo en Malabo para que Guinea Ecuatorial celebre a bombo y platillo este viernes, como narra un animado locutor de radio local, sus "cincuenta años de caminar solitos por el mundo".