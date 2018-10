Garicano tilda de "marketing" el acuerdo presupuestario del Gobierno

Roma, 11 oct (EFE).- El responsable de economía de Ciudadanos, Luis Garicano, consideró hoy que el acuerdo presupuestario alcanzado por el Gobierno socialista y Podemos es una "operación de marketing" y apuntó que no ve la posibilidad de que su partido los apoye.

"Nos parece que todo esto son operaciones de marketing. No tienen una senda presupuestaria, no tienen una decisión sobre si van con la senda del ex ministro (de Hacienda, Cristóbal) Montoro, o la nueva de la ministra (María Jesús) Montero", dijo en declaraciones a Efe en Roma, donde participa en un foro con otros partidos liberales.

El economista criticó que las cuentas del Gobierno de Pedro Sánchez son "promesas vagas", ya que en las mismas "hay miles de millones de gasto adicional (...) sin presupuestar, sin cuantificar" pues, subrayó, no se especifica "de dónde sale el dinero".

Puso como ejemplo la medida de los Presupuestos para potenciar la universalización y gratuidad de la educación de cero a tres años, que permitirá a los ayuntamientos destinar parte de su superávit a financiar las escuelas infantiles que gestionen.

Garicano dijo que en realidad la medida permite a los ayuntamientos gastar su superávit a tal fin, pero en las cuentas "no hay ni un euro para eso".

"Aquí no hay ningún incremento de Educación, son cosas un poco vacías, sin pensar, improvisadas", afirmó.

El presidente Pedro Sánchez escribió en Twitter que su Gobierno trabaja para que otros partidos se sumen al acuerdo presupuestario, pero Garicano consideró que ve improbable que Ciudadanos lo apoye.

"Yo, tal y como se plantean estos presupuestos, no veo la posibilidad de que Ciudadanos apoye", avanzó, pues ve las cuentas como "una expresión de intenciones que no tiene ningún fundamento sólido ni ninguna posibilidad de llegar a ninguna parte".

El responsable de Economía y Empleo de Ciudadanos y uno de los vicepresidentes del grupo ALDE del Parlamento Europeo está en Roma para asistir a una conferencia titulada "La nueva Europa contra la vieja Europa" junto con otros políticos liberales italianos.