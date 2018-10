Garicano pide en Italia una alianza liberal contra el nacionalismo en Europa

Roma, 11 oct (EFE).- El vicepresidente del grupo liberal ALDE del Parlamento Europeo (PE), el español Luis Garicano, animó hoy a varios partidos italianos a crear "una alianza amplia de progreso" contra el nacionalismo de cara a las elecciones europeas de mayo.

Lo hizo en un foro en Roma titulado "Nueva Europa contra Vieja Europa: Más unión, democracia y trabajo para derrotar al soberanismo y el populismo" y al que asistieron distintos representantes de partidos de ámbito liberal y partidarios de la Unión Europea (UE).

Entre ellos, el que fuera subsecretario de Asuntos Europeos en el anterior Gobierno del Partido Demócrata (centroizquierda), Sandro Gozi, próximo a Matteo Renzi, el exministro de Interior, Marco Minniti, y el portavoz de Forza Italia, Renato Brunetta.

Garicano explicó a Efe que su objetivo es "animarles, exhortarles y casi pedirles de rodillas que se pongan de acuerdo y creen una alianza amplia de progreso, pro europea, que haga frente a (...) las alianzas de los partidos nacionalistas" que crecen en Europa.

Y lo hace en Roma, donde ostentan el Gobierno desde el pasado 1 de junio los antisistema del Movimiento Cinco Estrellas y la Liga ultraderechista de Matteo Salvini.

Su coalición, de carácter euroescéptico, es motivo de preocupación para el vicepresidente de ALDE y responsable de economía del partido español Ciudadanos, dado el peso de Italia en el proyecto comunitario.

"Si Italia decide que va a ser un obstáculo para la construcción europea, puede hacer mucho daño a la economía europea y mundial y puede ser un problema muy grave", apuntó el economista.

Con vistas a las elecciones del Parlamento Europeo, en mayo de 2019, Ciudadanos y la formación francesa En Marché, del presidente Emmanuel Macron, buscan configurar una candidatura unitaria de los liberales del continente.

Una iniciativa que quiere involucrar de forma general a los partidos del grupo parlamentario ALDE (Alianza de los Liberales y Demócratas por Europa) excepto al Partido Nacionalista Vasco y al Partido Demócrata Catalán, cuya expulsión se está tramitando.

Garicano espera que esta unión sirva "de impulso hacia delante" para que en otros países como Italia "se creen movimientos similares" y se pueda llegar a "una lista muy fuerte" que se oponga al nacionalismo y el populismo en el seno de la Unión.

En su encuentro con los políticos italianos ha percibido, dice, "una sensación de mucho pesimismo, mucha flagelación y negatividad" sobre todo tras las elecciones del pasado 4 de marzo.

"Casi no me extraña que la gente se haga populista viendo cómo mucha gente, en los partidos de centro y liberales, ha reaccionado. Que no es con optimismo y ganas de cambio, sino con resignación y pesimismo", lamentó.

En cualquier caso, el proceso de creación de la lista unitaria a las elecciones europeas, que él mismo negocia, "va bien" y además de reunirse con Sandro Gozi, se verá con la excomisaria europea Emma Bonino, actual senadora por la lista "+Europa".

A su juicio los liberales europeos "deben apostar por una alianza muy amplia sin exigir pureza ideológica" y que apueste por ideales como "la libertad, igualdad, la ciudadanía por encima de todo, el respeto a la ley y la Constitución y los tratados europeos".

Unos principios que deben prevalecer en un momento, el actual, en el que "mucha gente cree que Europa no es capaz de responder a los retos que se presentan como la inmigración" o el comercio y la economía y ante los que, asegura, los países no podrían afrontar por sí solos.

"Europa ha hecho las cosas mal en muchos casos pero esa no es una razón para renunciar a hacer más. Al revés, es un argumento para intentar que Europa tenga una verdadera soberanía", dijo Garicano, que tratará de revalidar la vicepresidencia de ALDE en el PE. EFE