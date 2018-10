Garay: "Creo que no merecemos estar con los puntos que estamos"

Valencia, 11 oct (EFE).- El defensa argentino del Valencia CF, Ezequiel Garay, señaló en unas declaraciones facilitadas por el club que considera que el equipo debería ocupar un mejor puesto en la clasificación, ya que considera que los resultados obtenidos no se corresponden con el juego desplegado.

"Creo que no merecemos sinceramente estar con los puntos que estamos por el juego que venimos demostrando hace varios partidos. Creo que los resultados no están acompañando a ese gran juego que estamos teniendo, a esas muchas ocasiones que estamos teniendo", indicó.

"Creo que nos falta un poco de suerte de cara a gol, pero seguro que si seguimos por este camino llegarán esos goles y esos triunfos", agregó.

El central, que acaba de cumplir 32 años, destacó la sensible mejoría que el equipo ha demostrado en la parcela defensiva en los últimos partidos.

"Intentamos hacer nuestro trabajo de no encajar gol y luego cuando al acabar el partido y ves que no has encajado es muy gratificante para la defensa. Tenemos que seguir trabajando para seguir en esta línea y de cara a los siguientes partidos conseguir ese triunfo que se nos está resistiendo", comentó.

Garay ha vuelto a ser titular tras un periodo en el que una fuerte contusión en la rodilla le impidió ayudar al equipo en varios partidos.

"A nadie le gusta estar lesionado. Pero cuando te incorporas es difícil volver a entrar en la dinámica, gracias a Dios me voy encontrando cada vez mejor y eso es importante para un jugador", señaló.

"Ayuda mucho tener los compañeros que tienes al lado, y facilita mucho las cosas y es de agradecer también a ellos. Creo que uno trabaja para volver de la mejor manera posible. Eso es lo que hicimos junto a los médicos, fisios y recuperadores y gracias a ellos pudo volver de la mejor manera posible", concluyó.