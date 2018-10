El Festival SIGNAL ilumina Praga en el año del centenario de la Rep. Checa

Praga, 11 oct (EFE).- Con una veintena de instalaciones luminosas, Praga abre hoy el VI festival de luz SIGNAL, una cita artística centrada este año el centenario de la fundación de la República de Checoslovaquia.

Además de las instalaciones, el festival contaraán con "video mapping" (proyecciones de vídeo o animación sobre grandes superficies como edificios) y una proyección de autores checos, que se pueden visitar hasta el próximo día 14 en cinco puntos de la capital.

El programa incluye además un "videomapping" en 3D del estudio Hotaru Visual Guerrilla, dirigido por los creadores vascos Jone Vizcaino y Ander Ugartemendia, titulado "Biofilms".

Por medio de luz y un poderoso sonido, esa obra muestra estructuras de microorganismos que unidas a diversos materiales crean nuevas sustancias orgánicas, una reivindicación ecológica sobre las posibilidades de usar microorganismos en el mantenimiento de edificios.

Destaca asimismo la creación minimalista del suizo Zimoun, que con un cúmulo de objetos de uso común en la industria y vida cotidiana, como motores, bolas de algodón y cajas de cartón, forma estructuras arquitectónicas rodeadas de un sonido particular.

En el certamen figura el checo Ivan Kafka, quien representó a su país en la bienal de Venecia, y su "About Being in a Herd", una reflexión sobre la fuerza de la individualidad humana y la facilidad de manipulación a través de decenas de señales de tráfico.

La confrontación de tribus nativas con un mundo occidental globalizado es el "leitmotiv" de Barbora ?lapetová y Luká? Rittstein, que han representado a los checos en las Expo de Shanghai (2010) y Milán (2015), y llevan a Praga su "Together, in Parallel", inspirado en sus viajes a Papúa Occidental.

El artista Richard Loskot recrea en "Sky on the Earth" un paseo nocturno entre las nubes, mientras que Michal ?kapa aprovecha en "Neon" las posibilidades de tubos de neón para exponer el esqueleto humano.

Y "Nucleus3", del grupo alemán Ruestungsschmie.de, un gran "videomapping" en la fachada de la Iglesia de Santa Ludmila, en la Plaza de la Paz, es una reflexión sobre el futuro a partir de un estudio de la evolución de la arquitectura del templo.