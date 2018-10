Europol insta a mayor cooperación policial frente al aumento de las amenazas

La Haya, 11 oct (EFE).- La directora ejecutiva de Europol, Catherine de Bolle, advirtió hoy de un aumento del "impacto de la delincuencia organizada" en Europa e instó a las fuerzas policiales de los Estados miembros a una mayor coordinación para dar "una respuesta común" a las amenazas.

"Vemos un aumento del impacto de la delincuencia organizada en nuestra sociedad y vemos que el terrorismo es aún una amenaza. Tenemos que estar preparados para dar una respuesta común porque esto no afecta a un solo país, sino a varios", señaló De Bolle en una entrevista a Efe.

Precisamente, la nueva directora, que lleva al frente de Europol desde el pasado mes de mayo, rubricó hoy un acuerdo de cooperación con ATLAS, la red europea de unidades de intervención especial creada en 2001 tras el 11S.

"Necesitamos una respuesta común eficiente para hacer cumplir la ley y eso hace necesario aumentar la cooperación entre las diferentes unidades de intervención especial de los países miembros", añadió la que fue comisionada jefe de la policía federal belga desde 2012 y hasta el pasado mayo.

Desde Europol insisten en la creciente amenaza de ataques terroristas "inspirados en ideologías religiosas, de izquierda y de derecha" y aseguran que la "disponibilidad" de estas unidades "interoperables, bien entrenadas y en toda la UE" permite "una respuesta efectiva" a estas amenazas.

ATLAS establecerá una Oficina de Apoyo como equipo adjunto al Centro Europeo contra el Terrorismo (ECTC), dirigido por el español Manuel Navarrete Paniagua.

Europol apoyará a estas unidades con las gestiones administrativas previas a sus operaciones y con el intercambio de contactos con expertos estratégicos y operativos en la lucha contra el terrorismo y la delincuencia grave y organizada para "facilitar el despliegue transfronterizo" de estas fuerzas especiales.

No obstante, este acuerdo no cambia las reglas de Europol y los Estados miembros seguirán siendo "los propietarios de la información sensible", y ellos son "los que deciden" qué se puede compartir.

Durante la ceremonia de firma del acuerdo, Europol conectó en directo con unidades de diferentes países, entre ellos el Grupo Especial de Operaciones (GEO) en España, que simuló la reacción ante un posible escenario de secuestro de un avión comercial de grandes dimensiones en el aeródromo de Teruel.

También se emitieron imágenes de una operación para liberar a rehenes secuestrados por hombres armados en el interior de un edificio en Eslovaquia.

Estos ejercicios, bastante frecuentes en la Red ATLAS, tienen el objetivo de "capacitar" a las unidades para lidiar con cuestiones como por ejemplo, la apertura mecánica de las puertas del avión, poniendo en práctica diferentes métodos de ruptura para que la operación contra un secuestro o de liberación de rehenes finalice con existe.

Los simulacros también ayudan a recopilar información sobre los sistemas de alerta y los procedimientos de asistencia en circunstancias reales.

Las fuerzas de ATLAS también realizaron un simulacro en directo a las afueras de Europol, cerca del edificio del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (TPIY), en el que hicieron una demostración al público sobre una operación para detener a un hipotético sospechoso de terrorismo infiltrado en una protesta.

No tanto simulacros pero sí autoevaluación y autocrítica es lo que hace Europol para mejorar los sistemas de comunicación entre sus miembros.

De Bolle dijo, sobre sus propias tareas al frente de Europol, que la organización practica y evalúa después de cada ejercicio el nivel técnico y de comunicación, para determinar si se usa con los países el mismo idioma o las mismas herramientas, o si la información que se comparte está actualizada y es lo suficientemente eficiente.