Eurodiputada de IU Paloma López dice que "si hubo problemas fueron puntuales"

Bruselas, 11 oct (EFE).- La eurodiputada de IU Paloma López dijo hoy, a propósito de los presuntos casos de acoso en la delegación denunciados por la exportavoz Marina Albiol, que "si hubo problemas fueron casos puntuales y se habían solucionado".

López explicó en declaraciones a Efe que pedirá a Albiol que "rectifique" el escrito público en el que explicaba que dejaba el cargo por la inacción de la dirección ante varios casos de "acoso laboral, moral y físico" a diversos asistentes.

"Se siembra la duda sobre el resto de compañeros y yo no tengo nada que ver y no voy a permitir que se me difame tras mi trayectoria profesional", afirmó la eurodiputada.

Además, López consideró que es Marina Albiol "quien ha echado gasolina a todos los fuegos" y que "el sentir mayoritario era que Marina tenía que dejar de ser la portavoz".

El pasado 4 de octubre, Marina Albiol (Castellón, 1982) presentó su dimisión como coordinadora de la formación en la Eurocámara al no recibir respuesta de la dirección de Izquierda Unida ante supuestos casos de acoso por parte de otros europarlamentarios de IU, sin dar nombres.

Además de Albiol, tienen escaño en la Eurocámara Ángela Vallina, Paloma López y Javier Couso por IU.

La política valenciana explicó en esa misiva que tomó la decisión tras no recibir respuesta a dos comunicaciones a los responsables de Política Internacional y Organización para denunciar el "acoso moral, laboral y físico que estaban sufriendo por parte de los eurodiputados/as".

Albiol hizo llegar su renuncia por carta al propio Alberto Garzón, coordinador federal.