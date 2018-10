El Deportivo y el Elche se citan en Riazor sin sus referentes ofensivos

La Coruña/Elche , 11 oct .- El Deportivo, invicto como local, y el combativo Elche, que estrenó su casillero de victorias la semana pasada, se citan en el estadio Abanca-Riazor sin sus referentes ofensivos, los delanteros Quique González, que está sancionado, y Sory Kaba, que se perderá el choque por los compromisos con su selección.

El conjunto coruñés, cuarto en la clasificación de LaLiga 1/2/3 a cuatro puntos del líder, se acostará en los puestos de ascenso directo si consigue derrotar a los alicantinos, ya que adelantará a la UD Las Palmas, que jugará el sábado, y el Granada, que cerrará la novena jornada el domingo.

El Deportivo, que disputará su cuarto partido como local, se ha hecho fuerte en casa, donde ha ganado al Sporting de Gijón (1-0) y el Granada (2-1) y ha empatado con el Málaga el pasado fin de semana (1-1) en un partido en el que se repuso del tanto andaluz y logró mantener el resultado a pesar de haberse quedado en inferioridad por la expulsión de Quique González.

El máximo goleador blanquiazul (seis tantos) vio la roja directa por haber golpeado a un rival en su intento por hacer una chilena y el Comité de Competición le castigó con un partido de sanción.

La ausencia de Quique González y la del colombiano Didier Moreno, concentrado con su selección, obligan al entrenador del Deportivo, Natxo González, a introducir, como mínimo, dos cambios en la alineación.

El técnico ha recuperado esta semana a los lesionados Borja Valle y Vicente Gómez, por lo que maneja alternativas para ambas posiciones.

Todo apunta a que la pareja de Carlos Fernández en la punta del ataque sea el venezolano Christian Santos, quien esta vez no ha sido citado por su selección, mientras que en el centro del campo Pedro Mosquera, Álex Bergantiños, Michael Krohn-Dehli, Edu Expósito y Vicente se juegan tres puestos en el once.

La otra duda de la alineación está en el lateral izquierdo, posición a la que podría regresar Diego Caballo en detrimento de Saúl García.

El Elche CF visita La Coruña con el reto de lograr su primer triunfo a domicilio a pesar de la importante ausencia de su goleador Sory Kaba, convocado por la selección de Guinea Conakry para disputar dos encuentros oficiales.

La ausencia del delantero africano es significativa, ya que el jugador, de solo 23 años, era la gran referencia ofensiva del Elche tras haber anotado seis de los siete goles del conjunto ilicitano en esta temporada.

Pese a esta importante baja, el equipo de José Rojo 'Pacheta' afronta pletórico de confianza el partido tras haber sumado la pasada jornada ante el Lugo su primer triunfo de la temporada, encadenar cuatro jornadas consecutivas de Liga sin perder y situarse fuera de la zona de descenso.

Además, en los dos últimos desplazamientos, ante Oviedo y Extremadura, el Elche hizo méritos suficientes para haber sumado algo más que el empate que registró el marcador.

Pacheta tampoco podrá contar con Iván Sánchez, Josan Ferrández y el venezolano Alexander González, todos ellos por problemas físicos; ni con el portero nigeriano Francis Uzoho, también convocado por su selección, lo que le impedirá regresar al que fue su estadio las últimas temporadas.

Benja Martínez cubrirá la ausencia en la punta del ataque de Sony Kaba, mientras que Redru o Chuca podrían ocupar la vacante de Iván Sánchez, que ha sido uno de los mejores jugadores del equipo ilicitano en el arranque del campeonato.

- Alineaciones probables:

Deportivo: Dani Giménez; David Simón, Pablo Marí, Domingos Duarte, Saúl; Edu Expósito, Álex Bergantiños, Vicente; Carles Gil; Carlos Fernández y Christian Santos.

Elche: José Juan; Tekio, Gonzalo Verdú, Neyder, Juan Cruz; Manuel Sánchez; Borja Martínez, Nino, Javi Flores, Redru o Chuca y Benja.

Árbitro: Pizarro Gómez, del comité madrileño.

Campo: Estadio Abanca-Riazor.

Hora: 21.00.