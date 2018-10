El Chelsea organizaría visitas a Auschwitz para aficionados antisemitas

Londres, 11 oct (EFE).- El Chelsea estaría estudiando la posibilidad de organizar visitas al campo de concentración de Auschwitz (Polonia) para aficionados acusados de antisemitismo, según explicó el presidente de la entidad londinense, Bruce Buck, en una entrevista con The Sun.

"Si solo prohíbes a la gente asistir a los partidos, nunca cambiarás su comportamiento. Esta medida les da la oportunidad de darse cuenta de lo que han hecho y de querer comportarse mejor", reflexionó Buck.

La entidad presidida por Roman Abramovich daría a elegir a los aficionados entre aceptar este viaje educacional o perder sus abonos de temporada.

En junio de este año, el Chelsea organizó el primer viaje a Auschwitz a modo de prueba, con algunos seguidores y trabajadores del club.

"El viaje a Auschwitz fue muy importante y efectivo y consideraremos hacer más y otras iniciativas que impacten en las personas", añadió Buck.

El Chelsea, antes de este proyecto, ya ha puesto en marcha diferentes medidas para luchar contra el antisemitismo, después de varios incidentes en 2017 que dejaron en evidencia a alguno aficionados 'Blues'.

El equipo de Stamford Bridge condenó una canción sobre el delantero español Álvaro Morata en la que se incluyeron referencia antisemitas en contra del Tottenham Hotspur.

Además, antes de las semifinales de la pasada FA Cup (Copa de Inglaterra), salieron a la luz algunos vídeos de fans del Chelsea cantando canciones antisemitas.

Ante estos incidentes, el club londinense puso en marcha en enero de este año una campaña, bajo el nombre de 'Say no to antisemitism', para luchar contra el antisemitismo en el fútbol, con el objetivo de concienciar a la gente de los peligros y consecuencias de que este pensamiento se extienda.