Campabadal: Las urgencias de los dos equipos van a marcar partido de Tenerife

Lugo, 11 oct (EFE).- El lateral derecho del CD Lugo Eduard Campabadal ha afirmado este jueves que "las urgencias" de su equipo y el Tenerife "van a marcar" el partido que lo enfrentará el domingo en el Heliodoro Rodríguez López.

"Creo que va a ser un encuentro de Segunda, no muy atractivo, en el que también las urgencias de cada equipo van a marcar el partido", comentó en rueda de prensa.

El jugador del Lugo afirmó, no obstante, que "por ahora el tema de la presión" por la situación del equipo en la clasificación "no influye demasiado".

También indicó que aunque al técnico del Tenerife, José Luis Oltra, "le gusta tener el balón" y el Tenerife va a "intentar jugar", el avance del encuentro puede beneficiar a los lucenses.

"Si pasan los minutos y no marcan se van a poner nerviosos. Tenemos que jugar con la presión que supone para ellos estar delante de su afición porque les exige mucho", apuntó.

Campabadal advirtió de que el Tenerife con Joseba Etxeberria como entrenador jugaba "alegre y al ataque" y ahora con Oltra "le gusta manejar el balón y defensivamente es algo mejor".

A nivel personal, el futbolista se congratuló de haber reaparecido en los terrenos en las últimas jornadas tras haberse repuesto de la grave lesión de rodilla que sufrió en diciembre de 2017.

"Las sensaciones fueron positivas. Después de diez meses uno no espera poder aguantar mucho a un ritmo alto y aguanté bien, sin calambres, me encontré bien en el campo y poco a poco cogiendo voy cogiendo ritmo. No me veo con déficit", aseguró.