Las alcaldesas de París y México cooperarán contra el cambio climático

París, 11 oct (EFE).- La alcaldesa electa de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, acordaron hoy luchar juntas contra el cambio climático, dentro de una declaración de intenciones para estrechar la cooperación entre sus ciudades.

Las dos regidoras se comprometieron a intensificar los intercambios sobre manejo del espacio público, desarrollo urbano sostenible, transporte y cambio climático, entre otros temas, y prepararán un memorando de entendimiento que se firmará después de que Sheinbaum asuma el cargo el 5 de diciembre.

"Nuestras ciudades son muy distintas, pero tienen problemas comunes", indicó Hidalgo a la prensa tras su reunión en la alcaldía parisina, donde recalcó que compartir soluciones permite "acelerar la transición ecológica".

El encuentro es parte de la gira europea que esta semana ha llevado a Sheinbaum a Barcelona y Madrid y que está organizada por el grupo de ciudades contra el cambio climático (C40), del que Hidalgo es presidenta y en el que la alcaldesa mexicana se comprometió a permanecer.

"Por razones personales, por razones de ciudad, por razones globales, ambientales, para nosotros el tema climático es fundamental", añadió Sheinbaum, que fue elegida el pasado 1 de julio.

La responsable mexicana indicó que este viaje ha sido "fundamental" para recabar experiencias que después se pueden adaptar a la Ciudad de México y señaló que se ha hecho un énfasis especial en materia de seguridad, movilidad sustentable y agua, "relacionados con una visión de ciudad más innovadora".

Hidalgo avanzó que le será complicado asistir a la toma de posesión en diciembre, pero subrayó que París estará representada.

México "me importa, me interesa, siento muchos lazos y no solo porque me llamo Hidalgo", bromeó la regidora de origen español, que alabó de Sheinbaum su compromiso en temas de ciudadanía y medio ambiente y que personas como ella asuman "responsabilidades tan grandísimas" en alcaldías de ciudades tan relevantes.

Doctora en Ingeniería Energética y activista, Sheinbaum fue miembro del Panel Intergubernamental de Cambio Climático galardonado con el premio Nobel de la Paz en 2007.

Es la primera mujer que gana las elecciones en Ciudad de México, pero no será la primera en gobernar pues Rosario Robles fue jefa de gobierno entre septiembre de 1999 y diciembre de 2000, cuando sustituyó a Cuauhtémoc Cárdenas mientras éste competía por las presidenciales de 2000.