Alberto Jiménez: tenemos que corregir nuestros errores de Mallorca

Santa Cruz de Tenerife, 11 oct (EFE).- El jugador majorero del CD Tenerife, Alberto Jiménez, ha destacado que el equipo "no estuvo bien en ninguna línea" en el partido del pasado fin de semana en Mallorca (4-1), por lo que ha insistido en que deben "corregir los errores" que cometieron.

"El equipo no estuvo bien en ninguna línea, comentar cada fallo es una tontería porque se vio desde fuera", ha comentado.

Alberto Jiménez ha insistido en que fue "una derrota muy dolorosa" porque les "cogieron en todos los aspectos del juego", mientras que ha dicho que deben hacerse "fuertes después de esta derrota".

El futbolista ha advertido de que el CD Lugo, rival del próximo domingo del conjunto blanquiazul, es un equipo al que "le gusta sacar el balón desde atrás y tener mucha posesión para que corra el rival".

"Nosotros tenemos que ir a apretarle, tener el balón e ir superando líneas para hacer gol. Tenemos gente rápida, con desborde y esperamos crear peligro", ha agregado.

"Este domingo tenemos un partido también muy difícil. Sé que estamos empezando, pero eso no nos vale. Tenemos que seguir e ir a por los tres puntos", ha insistido.

Alberto Jiménez, que con José Luis Oltra ha vuelto a retrasar su posición hasta el centro de la defensa, ha dicho que no se puede relajar "porque el equipo está trabajando bien" y debe "ganarse un puesto" en el once inicial.

"De momento me ha tocado a mí e intento hacerlo lo mejor para el equipo. Me debo a entrenar, a esperar si me toca entrar en el once y sino animar al equipo desde el banquillo o desde la grada", ha recalcado.