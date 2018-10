Plácido Domingo regresa a su misión altruista participando en un nuevo film

Nueva York, 10 oct (EFE).- A sus 77 años Plácido Domingo se resiste a aminorar la marcha y continua inmerso en numerosos proyectos, pero habló con especial cariño en una entrevista con Efe de su papel en el film español "Los Rodríguez y el Más Allá", que destinará parte de sus beneficios a niños afectados por el cáncer.

El tenor, que esta semana ha grabado en Nueva York la última escena de la película, no dudó ni un segundo en participar en el largometraje, dirigido por Paco Arango, cuando este le explicó el carácter solidario del proyecto.

"Paco Arango me contactó y me explicó, antes que nada, la razón por la que hace él cine, la razón por la que hace películas, y es por su grandísimo altruismo, su interés en ayudar a niños y adolescentes a los que la vida no ha tratado muy bien desde el nacimiento", aseveró Domingo.

"'Por supuesto', le dije. 'Dime de qué se trata y trataré de estar con vosotros'", añadió.

También se animaron a participar en la cinta actores como Edu Soto, Santiago Segura, Rossy de Palma y Geraldine Chaplin, además de los mexicanos Mariana Treviño y Omar Chaparro.

"Es una comedia que va a recorrer el mundo con un propósito muy importante, a parte de hacer reír, que es ayudar a luchar contra el cáncer infantil por todo el mundo", comentó Arango, que con su última cinta, "Lo que de verdad importa", consiguió donar cuatro millones de dólares (3,4 millones de euros) a menores con esta enfermedad.

La película, que se distribuirá en España, Latinoamérica y EE.UU. narra las aventuras de una familia corriente, los Rodríguez, cuya vida da un vuelco cuando descubren que el difunto abuelo era en realidad de otro planeta y que, por si fuera poco, ha dejado en la casa familiar una puerta cósmica por donde acceder a su mundo.

A partir de ahí, el caos se apodera de la familia, que además de lidiar con poderes sobrehumanos que no saben controlar, trata de volver a cerrar el acceso al planeta desconocido antes de quedarse atrapados para siempre en el "Más Allá".

El variado elenco que representa a los personajes de la familia filmaron la mayoría de las escenas el pasado julio y agosto en Madrid, un rodaje en el que hubo un "ambiente espectacular".

En concreto, Domingo se pone en la piel del abuelo de los Rodríguez, "un 'cameo' muy divertido". "No desvelo mucho pero es de otro planeta", expuso Arango.

Para Plácido Domingo, uno de los aspectos más importantes de "Los Rodríguez y el Más Allá" es que es una película "para todas las generaciones, desde los abuelos hasta los nietos", y con "mucho ingenio", lo que contrasta con lo que se suele ver en los cines en la actualidad.

"Hay tantas películas que se hacen al año... Muchísimas extraordinarias, otras con demasiada violencia. (...) Esto es algo que divierte e instruye también", aseveró.

Aunque el largometraje, que cuenta con el apoyo de RTVE, está dominado por la ciencia ficción y la fantasía, el tenor cree que quizás el argumento que maneja no esté tan lejos de la realidad.

"No sabemos si a lo mejor hay otro planeta que nos está observando, si hay seres humanos o no. El otro día estaban hablando de que parece que han descubierto un nuevo planeta, o sea que esto puede ser ciencia ficción o no. Puede ser también que exista", indicó el tenor.

Habló también el director de orquesta de la necesidad de cuidar de nuestro mundo, por mucha posibilidad de que existan otros planetas poblados por otros seres.

"Cada día se complica más la vida y los problemas que tenemos, porque sin pensar se puede estar destruyendo el planeta. Se abusa tanto...", manifestó Domingo, que reflexionó sobre la gran velocidad a la que se mueve el mundo en la actualidad.

"No sabemos qué mundo va a haber dentro de 20 años. (...) Ya no estamos hablando de qué pasará en 50 años o en un siglo. No sabemos qué va a pasar en 20 años", concluyó.