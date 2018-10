Muguruza: "Cuantos más partidos juego es mejor para mí"

Redacción deportes, 10 oct (EFE).- La española Garbiñe Muguruza, que este miércoles se metió en los cuartos de final del torneo de Hong Kong al vencer a la rumana Ana Bogdan, declaró que su objetivo es "jugar el mayor número posible de partidos" y que cuando más juega es mejor para ella.

"Creo que cuantos más partidos juego es mejor para mí. Lo que busco estas últimas semanas es jugar el mayor número posible de partidos, aquí y en lo que queda para ir cogiendo cada vez más ritmo", dijo.

Sobre el encuentro ante Bogdan, Muguruza dijo: "Creo que fue un buen partido. Estoy contenta de cómo jugué y de cómo lo hice, especialmente que jugué bien en los momentos importantes", dijo la española.

"Es cierto que fue un día largo, con mucha espera, incluso pensé que no jugaríamos, pero prefiero haberlo hecho aunque sea tarde. Lo importante es no relajarse y seguir pensando que iba a jugar para no desconcentrarme", explicó la española.

"Este jueves descanso, y podré entrenarme un poco para mi siguiente partido. No sabía, que (la ucraniana Elina) Svitolina (primera cabeza de serie) está en mi lado, sólo sabía que jugaba con (la tailandesa Luksika) Kumkhum, pero si avanzo a semis y juego con ella me encantará hacerlo por que es una de las mejores en este momento, pero aún queda mucho para eso", concluyó.

Con la victoria de este miércoles ante la rumana Ana Bogdan, por 6-2 y 6-1, Muguruza obtuvo por sexta vez el acceso a cuartos de final de un torneo, la primera desde Roland Garros en junio, donde cayó en semifinales contra la rumana Simona Halep.

Muguruza se enfrentará ahora en cuartos contra Kumhkum, 105 del mundo y que se impuso a la francesa Alizé Cornet, octava favorita, por 6-4, 4-6 y 7-6 (5) en dos horas y 43 minutos. Será el primer enfrentamiento entre ambas.