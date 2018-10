Movimiento contra Intolerancia pide recurrir archivo de querella contra Torra

Madrid, 10 oct (EFE).- Movimiento contra la Intolerancia considera que el presunto delito de incitación al odio cometido por el presidente catalán, Quim Torra, en sus artículos podría no haber escrito, de modo que ha pedido a la Fiscalía que recurra el archivo acordado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

Ese tribunal decidió ayer archivar la querella presentada por VOX por prescripción pese a apuntar que un artículo de Torra del año 2012 en que comparaba con las bestias "a las personas residentes en Cataluña que no comulgan con sus ideas" podría constituir un delito de incitación al odio.

La organización que preside Esteban Ibarra también denunció a Torra, en su caso por criterios "exclusivamente de derechos humanos", y ahora ha pedido a la Fiscalía que actúe contra la decisión del tribunal.

Su planteamiento es que el artículo no se ha retirado y sigue a disposición de cualquier persona en Internet, con lo que el delito no habría prescrito en tanto que no se ha agotado su consumación.

Además, Movimiento contra la Intolerancia aportó en su denuncia otros tres artículos de 2015 y 2017 publicados en naciodigital.cat y en elmon.cat.

En uno de ellos califica a España de "sombra grotesca", de "bestia inmunda"; en otro la responsabiliza del "expolio" de Cataluña y en el tercero se habla del socialista catalán como una especie extinguida por "los cruces con la raza del socialista español".

A juicio de Ibarra, esos mensajes van desde el supremacismo identitario, étnico o racial hasta la legitimación de la confrontación violenta.