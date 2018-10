Marcelo y Costa, la "extraña pareja" que gobierna Portugal

Lisboa, 10 oct (EFE).- La imagen del socialista António Costa protegiendo de la lluvia al conservador Marcelo Rebelo de Sousa bajo un paraguas con la leyenda "Fidelidad" resume como pocas la curiosa relación que mantienen el primer ministro y el presidente de Portugal.

La trastienda de esta escena, que se produjo en un acto público en 2016, se detalla en "Marcelo y Costa. La insólita sociedad que gobierna Portugal", un libro del periodista Diogo Torres que desmenuza la curiosa relación entre Costa y Rebelo de Sousa y aporta anécdotas poco aireadas de ambos.

Se conocen desde hace décadas, cuando Costa, hoy con 57 años, era alumno -uno de los más aventajados- de Rebelo de Sousa -ahora a punto de cumplir 70 años y entonces un respetado profesor- en la facultad de Derecho de la Universidad de Lisboa.

"Ustedes no saben no lo que se pierden por no asistir a las clases de Marcelo", reveló el joven estudiante Costa a sus amigos una noche de octubre de 1985, según el libro.

"Era un alumno muy bueno, por encima de la media. Un alumno muy rápido", elogió el ahora presidente en alguna ocasión.

Desde entonces, sus vidas no han dejado de cruzarse por sus carreras políticas, aunque en trincheras opuestas.

En 1989, el "profesor Marcelo", candidato del conservador Partido Social Demócrata (PSD), perdía la alcaldía de Lisboa frente a Jorge Sampaio (Partido Socialista), cuyo jefe de campaña no era otro que António Costa.

"Marcelo siempre pensó que Costa fue clave en su derrota porque hizo una campaña en contra muy fuerte", explica Diogo Torres en una entrevista con Efe.

Una campaña que Costa basó, entre otros elementos, en aprovechar que Rebelo de Sousa era un conocido comentarista de televisión para popularizar el latiguillo "TV Marcelo", nombre de una conocida empresa de la época dedicada a la reparación de televisores.

Poco después, coincidieron de nuevo en la arena política: Costa como ministro en sucesivas carteras en el Gobierno de António Guterres y Marcelo como líder de la oposición.

Tras conquistar la alcaldía de Lisboa y la secretaría general del Partido Socialista, Costa perdió en las elecciones parlamentarias de 2015, pero supo aprovechar la debilidad de la derecha para convertir la derrota en victoria.

Llegó al poder con la "geringonça", una alianza con el bloque de izquierdas y los comunistas que, contra los pronósticos más agoreros, ha traído estabilidad a Portugal y ha convertido al país en un modelo de cohabitación política.

Apenas unos meses después, Marcelo Rebelo de Sousa, que había integrado el sector del PSD que se opuso a alianzas con el PS, se convertía en presidente de la República con un primer ministro, precisamente, socialista.

"Son muy diferentes. Marcelo es mucho más próximo, y aunque tienen formas distintas de lidiar con la comunicación, acaban por estar próximos en la forma de resolver los problemas", apunta Torres.

La "luna de miel" de la que hablaron muchos medios portugueses se truncó en "hiel" en algunos momentos, como cuando las críticas del presidente precipitaron la dimisión de la ministra de Administración Interna, Constança Urbano de Sousa, por la lamentable gestión gubernamental de los incendios que en 2017 se cobraron 115 vidas.

Un desencuentro que a la larga derivó en menos comentarios públicos del presidente sobre la acción del Gobierno pero que no ha impedido que Costa y Rebelo de Sousa mantengan una excelente relación, basada, entre otros factores, en la comunicación.

"Hablan mucho por teléfono y saben que su objetivo es mantener una buena convivencia institucional", continúa Torres, convencido de que, durante estos años, Costa se ha "contagiado" de la "campechanía" de Marcelo.

El presidente es "inteligente y racional" y el primer ministro "perspicaz y práctico", según Torres, que no descarta que en las próximas elecciones, en apenas un año, Portugal llegue a repetir fórmula: Costa como primer ministro y Marcelo en la Presidencia.

Y a medio plazo, pronostica, "el alumno puede seguir los pasos del profesor, y convertirse en presidente".