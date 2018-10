Manu García, el "jugón" que se hace un nombre en la liga francesa

París, 10 oct (EFE).- El joven jugador español del Toulouse Manu García, que recuerda por su juego e incluso por físico (1,70) a aquella generación de "jugones" que hicieron soñar a España entre 2008 a 2012, ha logrado en este inicio de campeonato llamar la atención del público y la prensa francesa.

"El inicio fue un poco difícil, porque es un campeonato (el francés) muy físico, con portentos físicos, y muy rápido para un jugador como yo", afirmó en entrevista a Efe el centrocampista asturiano (20 años), cedido por el Manchester City de Pep Guardiola.

García salió del Sporting de Gijón con 16 años rumbo a Manchester gracias al ojo clínico de Txiki Begiristain, director deportivo del City.

Allí estuvo bajo las órdenes del excapitán francés y del Arsenal, Patrick Vieira, como entrenador del equipo reserva, y también coincidió con el chileno Manuel Pellegrini como entrenador de la primera plantilla.

"El objetivo se cumplió -en opinión del jugador-, pude debutar con el primer equipo, jugar varios partidos y tener la suerte de entrenar con Vieira. Él apostó por que yo tuviera un sitio en el primer equipo, es una persona muy importante en lo que llevo de corta carrera", desveló sobre el actual técnico del Niza.

El jugador también tuvo palabras de elogio para Pellegrini, pues no olvida que fue quien le dio la posibilidad de debutar en la liga inglesa y de ir convocado para la Liga de Campeones con tan solo 17 años.

"Después llegó Pep, con el que hice la pretemporada, y se decide que yo salga cedido para coger minutos porque no podía darme todos los que yo creí que necesitaba para la edad que tenía", aseguró.

El futbolista, que ha recibido el respaldo de su paisano Santi Cazorla para el premio Golden Boy 2018 que concede la revista italiana "Tuttosport" al mejor sub-21, ve su candidatura al galardón como una oportunidad para encontrar un mayor reconocimiento en su país natal.

"No he sido muy reconocido en España, no se ha hablado mucho de mí y salir en la lista del Golden Boy es importante porque se me verá más, algo así como: ¡Mira este chico español no le está yendo tan mal!", ironizó.

El menudo pelotero parece saber cuáles son los puntos que debe mejorar y también dónde reside su fortaleza futbolística.

"Uno de los motivos por los que vine aquí (al Toulouse) fue precisamente para mejorar tanto los aspectos físicos como los defensivos", opinó García, que añadió que desarrollar su juego en una liga tan física puede abrirle "muchas puertas".

Los medios franceses han llegado a comparar al centrocampista, por su depurada técnica y visión de juego, con el mítico jugador del Barcelona Xavi Hernández.

"Está bien que se hable de mí después de tan solo 8 o 9 partidos", reconoció, para valorar que el hecho de tener "un juego diferente" a la mayoría de los futbolistas del campeonato galo puede ayudar a que su fútbol sea "más llamativo" para un público no tan acostumbrado al "tiki-taka".

García señaló que su objetivo es hacerlo lo mejor posible este año en el Toulouse, para volver algún día al City y, por tanto, su objetivo siempre tiene que ser llegar a triunfar en el lugar en donde se encuentra.

"Yo siempre me marco objetivos a corto plazo", afirmó el futbolista, que no ocultó que le gustaría regresar a España: "Soy español, me gusta nuestra liga, aunque me fui a Inglaterra porque me llamaba mucho la atención la Premier y también es una liga en la que me gustaría jugar".

Al final, puntualizó, su "verdadero sueño" es jugar al más alto nivel, sin importar realmente dónde. Su objetivo no es otro que brillar con luz propia en el universo fútbol.