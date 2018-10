Leone y los suyos vuelven a París a honrar la memoria del "spaghetti western"

París, 10 oct (EFE).- Durante años considerado otro director comercial más del "spaghetti western", Sergio Leone es homenajeado ahora en una vasta retrospectiva de la Cinemateca Francesa en la que participarán algunos de sus históricos colaboradores, como Ennio Morricone y Claudia Cardinale.

La muestra, que arranca hoy hasta el próximo 27 de enero, recuerda la figura de Leone (1929-1989), creador de películas como "Il buono, il brutto, il cattivo" ("El bueno, el feo y el malo") o "Once upon a time in America", dispuesta a devolverle el puesto que le corresponde.

Su aventura cinematográfica empezó en la cuna, donde sus padres Vincenzo Leone y Edvige Valcarenghi, dos conocidos representantes del cine mudo italiano, le inculcaron los valores de una industria que habría de convertirse en su única patria.

"La nacionalidad de Sergio Leone era el cine", defiende Gian Luca Farinelli, director de la Cineteca de Bolonia (Italia) y comisario de la exposición, que reivindica la figura de Leone como primer director de la escena posmoderna, posiblemente el único que experimentó con el cine popular, junto a Stanley Kubrick.

Pese a su talento, su carrera no fue precisamente un camino de rosas.

"Leone nunca ganó un premio internacional, algo extraño a día de hoy cuando sabemos que es el director más citado del cine contemporáneo. Ganó pocos premios italianos y nunca llegó a tener una consagración internacional, ni una nominación a los Óscar", lamenta el comisario.

Tuvo una influencia asumida en la filmografía de directores como Martin Scorsese, Francis Ford Coppola o Quentin Tarantino, que suele pedir a sus cámaras que tomen "un Sergio Leone" cuando quiere un plano amplio de varios actores.

Menos sonado pero claramente reconocible es su eco en películas como "Matrix", "Driver" o incluso en la saga del James Bond protagonizado por Daniel Craig.

"Este James Bond tiene más de Clint Eastwood que de Sean Connery", defiende Farinelli para hablar de un héroe poco modélico pero muy estilizado.

La exposición -que después viajará a Roma- revela elementos poco conocidos de su vida, como extractos de la década que pasó asistiendo a directores como Vittorio de Sica en "El ladrón de bicicletas" (1948), donde además tuvo un escarceo como actor.

Aquello le permitió conocer toda la maquinaria del cine y, más adelante, poder estar en cualquier posición dentro del rodaje: trabajar con los guiones, con el compositor o detrás de la cámara.

Pese a ser un director muy popular, Leone tenía un amplísimo bagaje cultural que quedó plasmado en su obra y que ahora se descubre de forma interactiva.

Algunas de sus escenas recuerdan a las bailarinas de Degas, a los simétricos paisajes del surrealista De Chirico, a "Los fusilamientos" de Goya, al Quijote, a la ópera de Puccini, o a la película "Yojimbo" de Akira Kurosawa, inspiración de "Per un pugno di dollari", lo que le valió problemas legales por plagio.

"Es la historia de la historia del arte, los artistas miran. Hay algo que pasa de artista a artista y en la comprensión de Sergio Leone esto era algo esencial que hemos querido mostrar", afirma.

Los préstamos de la familia Leone, que incluyen una parte de sus libros y los archivos de Angelo Novi, el fotógrafo que trabajó con él desde "Il buono, il brutto, il cattivo", completan esta exposición interactiva en cuya celebración se incluyen también más de una veintena de proyecciones.

La del 10 de noviembre, "C'era una volta il West", será presentada por Claudia Cardinale, coincidiendo con el cincuenta aniversario del clásico que interpretó junto a Henry Fonda y Charles Bronson.

El 22 de noviembre la exposición vivirá su momento dorado con la clase magistral del compositor Ennio Morricone, compañero de colegio de Leone y su más fiel aliado en la consagración de un cine que no se entiende sin aquel silbido desafiante que ha acompañado a más de cuatro generaciones.