El Gobierno ve red 5G como nueva oportunidad para "reindustrializar" España

(Actualiza la EC3181 con representantes de empresas)

Para explicar la importancia del 5G para España, Sánchez ha recurrido al símil de una carrera de Fórmula 1, en la que uno de los coches puede ir más rezagado, pero de pronto sale el coche de seguridad, y eso permite recuperar posiciones y volverse a colocar cerca de la cabeza.

A su juicio, aunque "lo vendamos mal", España está muy en la cabeza de lo que se está haciendo en 5G, y ha abogado por no tomar "decisiones precipitadas" que puedan suponer un lastre a la hora de desarrollar el país utilizando este sector.

Ha insistido en que estar "en la cabeza" para aprovechar la oportunidad dependerá tanto de las empresas tanto del sector de las telecomunicaciones y de otros, que ven en como esas redes "pueden mejorar su competitividad industrial y de servicio".

Entre los sectores donde puede haber casos de uso de 5G ha destacado el agroindustrial, muy potente en España y que se ha comportado muy bien durante la crisis por su capacidad de innovación.

Ha destacado las acciones puestas en marcha por su Gobierno en el marco del Plan 5G, como la subasta de frecuencias en la banda de los 3,6-3,8 GHz, cuyo proceso de adjudicación está "ya cerrado básicamente", y la aprobación de una orden con las bases del primer plan de pilotos en 5G, cuya publicación en el BOE "es inminente", ha dicho.

Ha asegurado que el Ejecutivo da mucha importancia a esos pilotos, de los que habrá una nueva convocatoria en 2019.

Sobre el segundo dividendo digital, la liberación de la banda de los 700 MHz para servicios móviles 5G, ha dicho que "todavía" no han decidido como van a hacer esa licitación y que están inmersos en "una reflexión interna", al igual que ocurre con la banda de los 26 GHz, también identificada para el desarrollo de la nueva tecnología móvil.

Ha destacado que, en el caso de la banda de 3,5 GHz, se optó por una licitación "razonablemente prudente" en el que los operadores paguen a lo largo de los 20 años que dure la concesión, a fin de no penalizar los despliegues futuros.

Esa visión del 5G como oportunidad ha sido compartida por varios directivos del sector presentes en la mesa redonda, como el presidente ejecutivo de Ericsson España, José Antonio López, para quien la nueva tecnología móvil va a transformar los procesos industriales.

Ha recalcado que grandes empresas de otros sectores decidirán dónde ubicar sus nuevas plantas en función si pueden robotizarlas y automatizarlas o no, lo que no precisa, a su juicio, de grandes despliegues, no de explorar con ellos casos de uso y ser flexibles.

"Si no lo hacemos, otros lo harán", ha advertido, al tiempo que ha abogado por no meter presión en los costes laborales.

También el vicepresidente de Samsung España, Celestino García, ha hecho hincapié en la oportunidad de reindustrialización que supone el 5G y de tener compañías que compitan en el nuevo mundo digital.

"Se están volviendo a repartir las cartas", ha dicho y ha llamado a ser "un poquito valientes" y "coger el toro por los cuernos".