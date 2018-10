De la Fuente: "Vallejo y Mayoral se pueden reivindicar ante sus clubes"

Madrid, 9 oct (EFE).- Luis de la Fuente, seleccionador sub-21 de España, se enfrenta al reto de estimular a sus futbolistas para los dos últimos compromisos de su equipo frente a Albania e Islandia correspondientes a la fase de clasificación para la Eurocopa de Italia y San Marino que se disputará en junio.

España, ya clasificada como líder de su grupo, apenas se juega acabar con un buen ránking que le permita tener más ventajas en el sorteo. De la Fuente afirmó en una entrevista con la Agencia EFE que sus jugadores están muy motivados y habló sobre la actualidad de algunos nombres como Borja Mayoral y Jesús Vallejo, que tendrán una oportunidad de reivindicarse ante sus clubes.

Pregunta: ¿Cuál es la importancia de estos dos partidos? ¿Son algo más que un trámite?

Respuesta: Por supuesto. Sin ningún género de dudas. Por profesionalidad y por respeto tenemos que dar lo mejor en cada uno de los partidos que disputemos. Como profesionales, estamos más obligados a ello. Pero además, un aspecto importante, de cara al ránking europeo, que ahora estamos segundos por detrás de Alemania, nos permite ser cabeza de serie en el sorteo del Europeo. Eso tiene las ventajas de ser un cabeza de serie. De cara a una futura clasificación es importante y nos obliga a ganar los dos partidos.

P: ¿Con poco en juego es más difícil que se concentren los jugadores?

R: Es un grupo de trabajo extraordinario y vienen con mucha ilusión y ganas. También vienen unos chicos nuevos. Creemos importante ver cómo se adaptan para cerrar un círculo o un grupo de cara al compromiso de junio. Tienen que venir entregados a esta causa. Les veo concentrados, motivados y un gran nivel de auto exigencia para dar lo mejor de cada uno y obtener los mejores resultados.

P: El grueso de los que jugadores que están aquí, más alguno que esté observando... ¿Serán los que vayan a San Marino e Italia?

R: Queda mucho por delante. Es verdad que cada vez el grupo con el que trabajamos es más reducido porque en mayo tiene que ser más homogéneo. Siempre hay también algunos jugadores que de aquí a junio pueden aparecer con más fuerza, estar en un mejor momento y transmitir mejores sensaciones que otro compañero que también tenga un nivel alto. No es fácil hacer un grupo de 23 jugadores cuando se podrían hacer dos selecciones de un nivel alto.

P: De los nuevos... Dani Olmo... ¿Su llamada responde más a sus méritos o también viene porque hay un punto de peligro de que lo llame Croacia?

R: No. A mí sólo me mueve el aspecto deportivo. Lo digo con total honestidad. No tengo ningún otro aspecto que me motive a ello. Valoramos el rendimiento de los jugadores. Dani ha sido sub-18 conmigo, le conocemos desde la sub-17, desde hace muchos años. Es un chico que ha alcanzado un grado de madurez y competitividad muy importante. Dani está aquí única y exclusivamente por sus méritos deportivos, que son muchos. Está jugando muy bien en un equipo complicado por su nivel de exigencia como el Dinamo de Zagreb.

P: Jugadores como Vallejo, que no cuenta demasiado en el Real Madrid, o Mayoral, que no está teniendo suerte en este inicio de curso... ¿Es necesario para ellos estos partidos para que cojan confianza?

R: Son jugadores muy importantes. Ahora, es verdad que hay jugadores que no están teniendo muchos minutos en sus clubes. A estas alturas de temporada no es lo más importante porque todavía el futbolista no ha cogido rendimiento de competición alto. Están entrenando a un nivel de exigencia alta en sus clubes y por eso no me preocupa. Son referentes dentro del grupo y eso hay que tenerlo en cuenta. Y cuando vienen con la selección tienen un nivel muy alto. Es su manera de poder reivindicarse de cara al club. Esos aspectos juntos, tratamos de aprovecharlos. El nivel internacional es altísimo y no hay concesiones.

P: ¿Si no juegan durante la temporada podría peligrar su presencia en Italia y San Marino?

R: No lo sé. Hay que valorar muchos aspectos. Cuando llegue el momento y se plantee esa situación, se valorarán quizás otros aspectos. Yo ahora quiero que sigan compitiendo y darles confianza por el respeto que se merecen por lo que han hecho con la selección. Y también por el mérito que tienen por estar en clubes tan grandes. Ahora, con el paso de las jornadas, irán adquiriendo más peso en sus clubes. Seguro que van a jugar y competir en muchos más partidos.

P: Alguno como Ceballos está con Luis Enrique. ¿Las posibilidades de que juegue la Eurocopa sub 21 de qué depende? ¿Será complicado llamarle?

R: Creo que también se verá en el momento adecuado cuando se presente el momento. No sé los compromisos que tendrá la absoluta, no sé la idea que tendrá Luis Enrique. Lo que decida Luis Enrique será bien recibido. Sólo queremos que los jugadores sigan su progresión y que rindan a su nivel más alto. Es un orgullo que ese tipo de jugador se asiente en la absoluta. Es la forma de refrendar que el trabajo de las categorías inferiores es eficaz.

P: ¿Cómo es la relación de Luis Enrique con las inferiores? ¿Se preocupa mucho?

R: Tiene una gran inquietud y preocupación por las categorías inferiores. Conoce a todos los jugadores de la sub-21, está perfectamente informado y desde el primer momento quiso tener la información más completa de todos los jugadores susceptibles de ser seleccionables. Eso nos motiva mucho. Nos da mucha tranquilidad estar controlados y observados.

P: ¿Ve algún tipo de parecido entre su selección y la que ganó en 2013 el Europeo con Isco?

R: Los futbolistas son diferentes pero la idea es parecida. Adaptada a los tiempos porque se produce una evolución y adaptarse a las nuevas exigencias es el éxito del trabajo. Con matices porque cada año hay diferencias, pero la esencia es la misma. Los jugadores se encargan de dar los toques diferenciadores. Pero son dos equipos muy buenos. Aquel equipo tenía grandísimos jugadores, hoy base de la absoluta. Esperemos que esta alcance los éxitos de aquella generación y que aporte jugadores a la absoluta para tener un futuro que creemos garantizado.