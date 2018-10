Se vende por 180 millones la vivienda más cara del Reino Unido

Londres, 9 oct (EFE).- Un ático de dos plantas frente al céntrico Hyde Park de Londres se ha vendido por 160 millones de libras (180 millones de euros), el precio más caro pagado hasta ahora por una vivienda en el Reino Unido, según reveló hoy el diario "The Guardian".

A partir de datos del registro de la propiedad citados por el periódico, dos compañías con sede en la isla de Guernsey, dependencia de la Corona británica en el canal de la Mancha, compraron el inmueble este verano.

El apartamento B.10.01, que ocupa los dos pisos superiores del bloque B del complejo One Hyde Park, cuenta con dos balcones con vistas al parque y dos bodegas de vino, entre otras características.

La propiedad está registrada a nombre de las compañías PHB London Holdings y PHB London Dormant, si bien no se puede identificar a la persona física que compró el inmueble debido a que Guernsey no ofrece el nombre de los responsables de empresas registradas en la isla, según "The Guardian".

La venta del ático rompe el récord que había establecido en 2011 el magnate ruso Andrey Borodin al comprar una lujosa casa conocida como Park Place en la localidad de Henley-on-Thames, al oeste de Londres, por 140 millones de libras (160 millones de euros).

Supera asimismo el anterior récord de venta de un apartamento en el complejo One Hyde Park, después de que el billonario ucraniano Rinat Akhmetov se hiciera en 2011 con un apartamento de tres pisos en el bloque A por 137 millones de libras (154 millones de euros).