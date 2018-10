Tribunal dice que Holanda debe reducir gases invernadero un 25 % para 2020

La Haya, 9 oct (EFE).- Un tribunal de apelación en Holanda ratificó hoy que el Gobierno tiene la obligación de reducir las emisiones de gases causantes del efecto invernadero, como el CO2, en al menos un 25 % para 2020 en comparación con los registros de 1990.

Los jueces dieron la razón a la plataforma ciudadana que llevó al Estado a los tribunales, Urgenda, y ratificaron que los objetivos marcados por el Ejecutivo no son suficientes para combatir el cambio climático.

La decisión de hoy confirmó una sentencia tomada en 2015 por un tribunal holandés de primera instancia y desestimó todos los argumentos de los abogados del Estado, que habían presentado un recurso de apelación.

"La obligación de reducir al menos un 25 % (la emisión de gases de efecto invernadero) en 2020 está en consonancia con el deber de atención y cuidado del Estado", dijo la jueza del tribunal, que calificó el cambio climático como "una amenaza real".

La sentencia remarcó que el hecho de que Holanda produzca solo una pequeña parte de los gases contaminantes a nivel global, uno de los argumentos del Gobierno, no justifica que no se apliquen medidas suficientes para limitarlos.

"Cualquier Estado denunciado podría entonces argumentar que no tiene que tomar medidas mientras otros Estados no lo hagan. Tal consecuencia no puede ser aceptada", señala la sentencia.

Antes del fallo en primera instancia de 2015, el Ejecutivo se había marcado como objetivo una reducción del 17 %, pero el pasado mayo y a la espera de la sentencia de hoy "el Gobierno dijo que intentaría aumentar la reducción a un 23 %", apuntó la directora de Urgenda, Marjan Minnesma.

Por esa razón, "sólo se deben aumentar los cálculos un 2 % más", añadió la representante de la plataforma.

El Estado podrá recurrir el fallo a la Corte Suprema, pero si no lo cumple al final de 2020 Urgenda volverá a denunciar al Estado "y se arriesga a recibir una multa importante", remarcó Minnesma.

Decenas de simpatizantes de Urgenda celebraron con aplausos y gritos de alegría la sentencia en los juzgados del Palacio de Justicia de La Haya donde se leyó el fallo.

"Si los políticos no actúan contra el cambio climático, la gente tiene la posibilidad acudir a los juzgados. Esto es extremadamente importante no sólo para Holanda, sino para organizaciones de otros países que pueden seguir nuestros pasos", dijo la directora de Urgenda.