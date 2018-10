Telepizza compra franquicia de Pizza Hut en Ecuador para acelerar su alianza

Madrid, 9 oct (EFE).- La cadena Telepizza ha anunciado hoy la compra de la franquicia de Pizza Hut en Ecuador, una operación con la que pretende "acelerar" el proceso de transformación que vivirá tras su alianza con la compañía estadounidense, ya aprobada pero pendiente de ejecución.

En un comunicado, el grupo español ha informado de la compra de los derechos de la franquicia Pizza Hut en Ecuador a Sodetur y Costa Hut, dueñas de 38 establecimientos en el país.

El acuerdo alcanzado con Pizza Hut, hecho público en mayo, implica que Telepizza se convertirá en el máster franquiciado de la marca norteamericana en España, Andorra, Portugal, Suiza, el Caribe y América Latina, región en la que ya estaba incluida Ecuador.

No obstante, con esta adquisición, la firma española da un paso más al convertirse directamente en el franquiciado, por lo que no solamente gestionará las operaciones de Pizza Hut en este mercado, sino que será el propietario de las tiendas y no dependerá de otros socios.

De esta forma, Telepizza pasa a contar con 61 establecimientos en Ecuador: 38 bajo la enseña Pizza Hut y 23 con su propia marca, lo que lo convierte "en líder del mercado tanto en ventas como por número de tiendas", según han añadido.

Fuentes de la compañía han explicado a Efe que la operación tiene por objetivo "acelerar" la transformación que supone esta nueva estrategia y permitirá "probar" en el terreno lo trabajado en los últimos meses.

La alianza con Yum Brands -propietaria además de Pizza Hut de las marcas Taco Bell y KFC- fue autorizada en junio por los accionistas de Telepizza.

Este pacto hará que el grupo español se sume a la gran liga mundial de cadenas de pizzerías, al pasar de 1.600 a 2.560 locales, de 560 a 1.100 millones de euros anuales de facturación y de 20 a 37 países.

El acuerdo también implica un cambio de modelo en el que la marca Telepizza pesará menos, ya que sus cerca de 470 tiendas en América Latina se convertirán gradualmente en Pizza Hut, aunque seguirá operándolas bajo esta marca.

Los responsables de la compañía española no han informado del valor de la operación acometida en Ecuador, y se han limitado a señalar que el precio se ha fijado en 6,5 veces el Ebitda proforma de Sodetur y Costa Hut1, y que ha sido financiada "con recursos propios".

"La adquisición de la franquicia de Pizza Hut en Ecuador da el pistoletazo de salida para el despliegue de todo nuestra experiencia y nuestras capacidades operativas en Latam, lo que nos permitirá empezar a generar sinergias con impacto directo en la cuenta de resultados", ha defendido el presidente de Telepizza, Pablo Juantegui.

El grupo español vendió recientemente su negocio en Polonia -operaba 107 locales, 36 de ellos en propiedad- a la firma AmRest por ocho millones de euros.

La empresa cerró el primer semestre del año con un beneficio neto de 9,4 millones de euros en el primer semestre del año, un 38,8 % menos que en el mismo período de 2017, debido precisamente a los costes derivados de su acuerdo estratégico con Pizza Hut.