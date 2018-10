Singler: "Daré mucho más al Obradoiro"

Santiago de Compostela, 9 oct (EFE).- El alero estadounidense Kyle Singler aseguró este martes sentirse "muy contento" con su rendimiento en su entreno ante el Iberostar Tenerife, y se mostró convencido de que dará "mucho "más" al conjunto dirigido por Moncho Fernández.

"De momento solo he jugado un partido con el equipo, no ha sido el mejor porque no conseguimos la victoria, pero he sido capaz de estar con el equipo y trabajar duro. Me sentí muy bien en el partido y daré mucho más. Me siento afortunado de formar parte de este equipo", declaró en rueda de prensa.

El último refuerzo del Obradoiro procede de los Oklahoma City Thunders de la NBA, competición en la que ha jugado 360 partidos en las últimas seis temporadas.

"Es un nuevo entorno, un nuevo equipo y tengo que familiarizarme con una nueva situación, pero creo que estaré cuanto antes al cien por cien para aprender. Con el tiempo seré capaz de entender todo y sentirme muy cómodo jugando", afirmó.

El estadounidense, que ya no conoce la liga española tras su paso por el Lucentum Alicante y el Real Madrid, reconoció que no le costó mucho decantarse por la oferta del club santiagués porque las referencias que tenían eran "muy buenas".

"Siento que con estos compañeros y entrenadores podemos ser un equipo competitivo en la Liga Endesa. Moncho es un entrenador inteligente, nos ofrece todos los conocimientos e información de calidad para alimentarnos, hacernos mejores y ganar más partidos", manifestó.