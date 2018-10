Salón dedicado a industria 4.0 prevé atraer a 21.000 visitantes a Barcelona

Barcelona, 9 oct (EFECOM).- La Barcelona Industry Week, dedicada a la industria 4.0 y que se celebra del 16 al 18 de octubre en Barcelona, prevé atraer a 21.000 visitantes profesionales en su segunda edición.

Este evento, organizado por Fira de Barcelona, estará compuesto por tres salones: el In(3D)dustry From Need To Solutions, centrado en la impresión 3D y la manufactura avanzada; el IoT Solutions World Congress, focalizado en el Internet de las Cosas, y Healthio, de nueva creación, abordará las innovaciones en el campo sanitario.

La Barcelona Industry Week ocupará un total de 33.000 metros cuadrados netos repartidos entre el recinto de Montjuïc y el de Gran Vía de Fira de Barcelona y congregará a un total de 550 expositores directos y de 600 ponentes.

De estos tres salones, el dedicado al Internet de las Cosas es el más consolidado, dado que cumple ya su cuarta edición.

Se celebrará en el recinto de Gran Via de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) y reunirá a 341 expositores de todo el mundo y a 14.000 asistentes, con una gran presencia de visitantes internacionales.