Rufián dice no ha guiñado el ojo a diputada del PP y la critica por insultar

Madrid, 9 oct (EFE).- El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha asegurado hoy que no ha guiñado el ojo a la diputada del PP Beatriz Escudero, a la que además ha criticado por haberle llamado "imbécil".

Aunque ha sido él quien ha convocado a los periodistas para hacer esta aclaración, después ha lamentado que por estar hablando del rifirrafe con Escudero los medios no se hagan eco de la comparecencia del exministro Francisco Álvarez Cascos.

En declaraciones en los pasillos del Congreso, Gabriel Rufián ha querido explicar lo ocurrido esta mañana en la comisión sobre la supuesta financiación irregular del PP, y su discusión con la vicepresidenta de este órgano.

Según ha apuntado, Escudero le ha pedido "respeto" a la bandera preconstitucional, la "bandera del pollo", y ante una petición así él ha reaccionado cerrando los ojos, pero la diputada, "sorprendentemente" ha interpretado, según su versión, que le guiñaba un ojo y le ha llamado "imbécil".

"No he guiñado el ojo a nadie, he cerrado los ojos porque no me creía que una representante política en 2018 defendiera una bandera fascista", ha insistido Rufián.

El diputado de ERC ha apostillado: "Mientras hablamos de esto no hablamos de lo que ha dicho Cascos, igual para según quiénes es peor guiñar que robar", ha añadido.

Rufián ha asegurado a los periodistas que ha intentado explicar esta mañana, en la comisión, que no le había guiñado el ojo a Escudero pero, asegura, no le han dejado.

A la pregunta de por qué no ha dado antes estas explicaciones, ha dicho sorprenderse con la "inocencia y candidez" de "gente tan informada". "Igual estáis hablando de esto para no hablar de Cascos, pero igual son cosas mías", ha insistido.

Además, ha restado importancia al calificativo de "palmera" que ha dedicado a Escudero, y se ha preguntado si es "más que imbécil", que es el calificativo que ha recibido él por parte de la diputada del PP.