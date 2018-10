Riad permite registro de consulado en Estambul donde desapareció periodista

Estambul, 9 oct (EFE).- Arabia Saudí ha dado su luz verde para que las autoridades turcas registren el consulado del reino wahabí en Estambul, donde el martes fue visto por última vez el periodista saudí Jamal Khashoggi, anunció hoy el Ministerio de Exteriores de Turquía en un comunicado.

"Las autoridades saudíes han hecho saber que están abiertos a la cooperación y que se podrá hacer un registro del consulado general (en Estambul)", por lo que se procederá al registro, reza la nota publicada en la web del Ministerio.

El texto recuerda que, acorde a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, el consulado es extraterritorial e inviolable, pero que puede registrarse siempre que haya un visto bueno del jefe de la misión, como lo hay ahora.

"Se efectuará un registro en el marco de las investigaciones (de la desaparición de Khashoggi)", concluye la nota del Ministerio.

Ayer se supo que el Gobierno turco había citado el pasado domingo al embajador saudí en Ankara, Walid bin Abdulkarim Al Khereiji, para solicitar permiso para inspeccionar el consulado de Estambul.

Khashoggi, un periodista saudí de 59 años crítico con la monarquía de su país, entró el martes 2 de octubre en el consulado saudí en Estambul para recoger unos documentos que necesitaba para su próxima boda.

Desde entonces, nadie lo volvió a ver, según han confirmado dos altos cargos del Gobierno turco.

Las autoridades saudíes han rechazado toda responsabilidad en su desaparición, pero el Gobierno turco ha confirmado que consta la entrada, pero no la salida del periodista.

Ayer mismo, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, exhortó a las autoridades saudíes a "demostrar con imágenes" de las cámaras de seguridad instaladas en el edificio de la legación diplomática, que Khashoggi efectivamente abandonó el consulado tras el trámite, como defiende Riad.

Amigos cercanos al periodista desaparecido han asegurado saber que Khashoggi fue asesinado en el consulado, pero el Gobierno turco no ha comentado hasta ahora esta posibilidad.

Washington ha pedido a Riad que apoye una investigación "exhaustiva" y "transparente" para esclarecer el paradero del periodista, según dijo el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, en un comunicado publicado hoy.

"Altos funcionarios del Departamento de Estado (de Estados Unidos) han hablado sobre este tema con el reino saudí a través de canales diplomáticos", indicó Pompeo.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, se mostró también "preocupado" por el caso.

"Estoy preocupado por ello. No me gusta escuchar (que ha desaparecido). Esperemos que se resuelvan las cosas. Ahora mismo nadie sabe nada sobre ello, pero circulan algunas historias con bastante mala pinta. No me gusta", dijo Trump a los periodistas al regresar a Washington tras una visita a Orlando (Florida).