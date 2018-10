La nueva ley contra el acoso sexual en Marruecos queda en papel mojado

Rabat, 9 oct (EFE).- La nueva ley que criminaliza por primera vez el acoso sexual callejero en Marruecos ha quedado en papel mojado, después de que el primer caso que llega a juicio haya terminado sin condena lo que, según las feministas del país, no ayudará a combatir un fenómeno muy extendido.

El Tribunal de Primera Instancia de Fez (centro) vio el 1 de octubre el primer caso de acoso callejero después de que una estudiante de 18 años denunciase a un hombre de 66 por manosearla en el pasillo de un supermercado y tocarle el pecho.

Pese al carácter sonado e histórico del caso, la joven terminó por retirar su denuncia y el juez decidió este lunes que "se extingue la acción pública por la renuncia de la denunciante" en lo relativo a los cargos de "acoso sexual con palabras, actos y señales de carácter sexual".

Asimismo, el juez absolvió al acusado de la acusación de "ofensas al pudor público" en un juicio en el que llamó la atención la escasa presencia mediática o de activistas de derechos humanos.

Según los observadores, a la espera de la conclusión de otros dos casos de acoso parecidos en la misma ciudad, más uno en Taza y otro en Casablanca, este primer veredicto hace que la nueva ley quede "en papel mojado", al no ofrecer suficientes garantías a las mujeres para mantenerse en sus denuncias.

Para la reputada activista marroquí en derechos humanos, Jadiya Riadi, la nueva ley fue aprobada con "obstáculos" que no ayudarán a cambiar la realidad en el país.

"La ley solo contempla una persecución judicial en caso de que la persona agredida denuncie. Esta condición constituye un verdadero obstáculo", lamentó Riadi en declaraciones a Efe.

Tampoco la sociedad civil puede presentarse en los casos ante la justicia sin la solicitud expresa de la víctima, añadió Riadi.

La activista marroquí cree que esa normativa no cumplirá su papel, al chocar con la situación cultural y la mentalidad machista en la sociedad que ejerce "una presión emocional" sobre las mujeres para no seguir hasta el final sus denuncias o reivindicaciones.

Desde su entrada en vigor el pasado 12 de septiembre, la ley 103-13 que castiga la violencia contra la mujer ha supuesto un hecho inédito en el país al contemplar proteger a las mujeres en el espacio público y lugar de trabajo contra abusos sexuales, y criminalizar actos de violencia contra las mujeres y el matrimonio forzoso de menores.

La normativa establece penas de hasta seis meses de cárcel y una multa de hasta 10.000 dirhams (900 euros) a quienes acosen a una mujer "en los espacios públicos u otros mediante actos, palabras o gestos de carácter sexual, o con fines sexuales", también mediante teléfonos o grabaciones.

Esta ley fue propuesta en 2013 por el Ministerio de la Solidaridad, de la Mujer y de la Familia, dirigido por la islamista Basima Hakkaui, y aprobada en febrero pasado por el Parlamento tras seis años de intenso debate y críticas de las ONG feministas que denuncian que no es acorde con los estándares internacionales.

En una entrevista publicada hoy por el diario "Ajbar al Yaum", la ministra Hakaui defendió que esta nueva normativa ha contribuido a "perturbar algunas convicciones culturales" en la sociedad.

En Marruecos, como en los demás países árabes, el acoso sexual es un fenómeno cotidiano pero últimamente ha habido una toma de conciencia que se ha traducido en campañas, mayormente en las redes, que denuncian el fenómeno con "etiquetas" como #Masaktach (no me callaré) y #Machi_b_sif (no contra mi voluntad).

La última encuesta de la Prevalencia de la Violencia de Género realizada por el Alto Comisariado del Plan realizada en 2009, constató que las mujeres "no se sienten siempre seguras en los espacios públicos, concretamente en las ciudades", y añadió que ellas no pueden aprovechar como los hombres estos lugares.

El mismo organismo oficial señaló que el 40,6 % de las mujeres entre 18 y 64 años (2,3 millones de personas) fueron víctimas de algún tipo de violencia sexual en un espacio público.

Riadi y otros defensores de derechos humanos exigen la necesidad de campañas de sensibilización en los medios de comunicación, las escuelas, mezquitas y centros de jóvenes para inculcar los valores de igualdad en la sociedad.

"Si las cosas siguen como están, nos resignaremos a denunciantes que abandonan sus casos", lamentó.