Nacho: "Piqué y Ramos formaron una de las mejores parejas de la historia"

Las Rozas , 9 oct .- Nacho Fernández, defensa internacional del Real Madrid, asume un nuevo rol en la selección española, convertido en el heredero de Gerard Piqué tras su renuncia y con el objetivo de llegar al nivel de la que considera "una de las mejores parejas de centrales de la historia".

A los 12 años un doctor le dijo a Nacho que tenía que dejar el fútbol tras diagnosticarle diabetes. Ahora es un espejo en el que mirarse para los niños que la sufren, y está orgulloso de haber progresado y de haber asumido más responsabilidad en el Real Madrid y en la selección española.

Ya no es el jugador que siempre cumple. Asume otro rol. Mayor responsabilidad. Y se siente preparado para sacarse pronto la "espinita" clavada a una brillante generación de futbolistas en el Mundial de Rusia.

Pregunta: Asentado en el Real Madrid y la selección española. ¿Pensó alguna vez volar tan alto?

Respuesta: De pequeñito siempre uno sueña con esto. Yo era del Real Madrid y soñaba con jugar algún partido con el primer equipo y con la selección igual. Luego según va pasando el tiempo iba pensando en llegar. Es verdad que de pequeño no pensaba poder cumplir tantos sueños como he conseguido.

P: Con 12 años le diagnostican diabetes y un médico le dice que tiene que dejar el fútbol. Ahora es un ejemplo para los diabéticos.

R: Y me siento muy orgulloso por eso. Me siento un ejemplo para todos los chavales, una vez estuve en su situación y poder ayudarles me llena de orgullo. A Valdebebas me llegan muchas cartas de papas a los que intento ayudar, les demuestro que en el fútbol no hay límites y que con esta enfermedad se puede llegar muy alto.

P: En el fútbol, como en la vida, se pasa del cielo al infierno de golpe. De ganar la tercera Champions consecutiva a salir por la puerta de atrás de un Mundial o firmar un mal arranque de curso.

R: El fútbol tiene estos momentos, normalmente se dice que se pasan peores momentos que buenos y yo tengo la suerte de haber cumplido sueños espectaculares, los últimos años ganando Champions y muchos títulos, que es lo máximo con mi club. Con la selección es verdad que tenemos una espinita clavada del Mundial. No fue fácil para nadie porque nuestras aspiraciones eran mucho mayores, pero ahora empieza otra etapa, hemos comenzado los primeros partidos con Luis Enrique muy bien y tenemos ganas de seguir haciéndolo bien.

P: Nacho ya no es el jugador al que recurrir cuando hay lesiones, disfruta de un nuevo estatus en el Real Madrid y la selección.

R: Poco a poco te vas adaptando, haciéndote al nuevo rol y me gusta sentirme importante en mi club y en la selección, es a lo que todos aspiramos y cuanta más responsabilidad tienes, un jugador se siente más importante. En mi caso me gustan los retos difíciles, los estoy viviendo y me gusta este nuevo rol.

P: ¿Es el heredero de Piqué en la selección?

R: No lo sé, Piqué fue un jugador muy importante en la selección donde dejó un legado muy difícil de igualar con dos Eurocopas y un Mundial. No sé si me siento el heredero porque tuve la suerte de tenerlo como compañero, pero sí me gusta sentirme importante con la selección. He tenido la fortuna de ser titular con Luis Enrique y para seguir debo ser importante con mi club, para tener más oportunidades de seguir viniendo aquí y sentirlo con la selección.

P: ¿Era la mejor pareja centrales del mundo la formada por Piqué y Sergio Ramos?

R: Lo demostraron, tanto en sus clubes muchos años al máximo nivel, como en la selección. Ramos al principio también jugaba de lateral y cuando los pusieron juntos formaron una pareja de centrales espectacular, puede ser una de las mejores parejas de la historia seguro.

P: ¿Puede llegar a serlo la pareja Nacho-Ramos?

R: Es importante poder jugar juntos en nuestro club, lo hace más fácil en la selección. Luis Enrique lo sabe y se apoya mucho en las cosas que hacemos en el Madrid cuando defendemos. Yo estoy muy a gusto con Sergio y siento que él también. Cuando juegas con un compañero de club todo sale más rodado.

P: Su caso es similar al de Ramos, por su versatilidad de lateral y central, aunque no sé si está igual de cómodo en todas las demarcaciones. En Vitoria, en la banda izquierda, no estuvo cómodo.

R: Puede ser, intento ayudar a mi equipo, el objetivo es ganar cosas con mi club y que a nivel personal me vaya bien, pero que el Real Madrid sea campeón de todos los títulos posibles. Me siento más cómodo de central, de lateral es una alternativa que los entrenadores tienen conmigo, pero donde estoy contento es de central.

P: ¿Cómo se puede explicar la imagen dejada en el Mundial de Rusia ante rivales de poco nombre y rendir muy poco después a un nivel tan alto en Wembley ante Inglaterra y contra Croacia, dos selecciones que llegaron lejos?

R: En Rusia, con todas las cosas que pasaron, fueron circunstancias extrañas justo antes de empezar un Mundial. Veníamos de una etapa con Julen, sin perder un partido y con muchísima confianza, pero todo lo que pasó a dos días del Mundial fue un revuelo, el cambio de entrenador... Había las mismas ideas pero quieras o no todo afecta. No es excusa. Había jugadores para llegar mucho más lejos, pero cuando las cosas se tuercen desde el principio nunca es fácil. Hay un momento en el que te tienes que ir por penaltis y fue complicado. Ahora estamos en un momento bueno en la selección y hay que aprovecharlo.

P: ¿Cuánto tiempo tardó Luis Enrique en tirar por tierra todos los prejuicios que había sobre su figura?

R: Pues ya se vio ante Croacia que éramos seis titulares del Real Madrid. A Luis Enrique lo que menos le preocupa es lo que diga la prensa, intenta buscar lo mejor para la selección y le da igual que los jugadores sean del Barcelona, Real Madrid o Sevilla, lo que quiere es lo mejor para la selección buscando los mejores jugadores que le gustan para ganar partidos.

P: Tras un inicio tan bueno y a un paso de firmar la clasificación en la Liga de las Naciones, ¿sienten como España se ilusiona de nuevo con su selección?

R: La primera convocatoria estuvimos espectaculares, ganando bien los dos partidos ante Inglaterra y Croacia. Era importante para la cabeza coger moral después del Mundial y ahora tenemos un partido amistoso contra Gales, para preparar bien un partido contra Inglaterra que si ganamos dejaría todo solucionado.