Medalla de oro de Mundial 1930 y raras antigüedades se subastan en Uruguay

Montevideo, 9 oct (EFE).- Una medalla de oro del primer Mundial en la historia del fútbol, la firma de Walt Disney, una primera edición de la Constitución uruguaya de 1830 y un recuerdo por el 75 aniversario del Real Madrid serán subastados el próximo miércoles en Montevideo, junto a cientos de raras antigüedades.

Esta subasta de más de 600 lotes tendrá lugar en la casa de remates Bavastro donde los coleccionistas podrán acceder a gran variedad de piezas, donde se pueden encontrar desde trofeos hasta cámaras e incluso una colección de más de 60.000 cajas de cerillas.

La estrella de esta subasta es la medalla de oro del Mundial Uruguay 1930 que perteneció al portero titular del equipo Enrique Ballesteros, ya que se trata de un objeto único que puede despertar el interés de aficionados de todo el mundo.

Ballesteros defendió a Uruguay en la Copa del Mundo de 1930 y también en la Copa América de 1935 y en ambas competiciones la Celeste se coronó como campeona.

Junto a esta pieza también se destaca una medalla del 75 aniversario del Real Madrid, que se celebró en 1977 en el estadio Santiago Bernabeu.

El dueño de Bavastro, José Bavastro, contó a Efe que este remate pertenece, en un 90 %, a la misma persona que heredó la mayoría del material y durante muchos años se dedicó a ampliar la colección.

Lo particular de esta familia de coleccionistas es que se han dedicado a lo largo de su vida a juntar elementos de todo tipo, sus colecciones no tienen un tema particular y por eso se pueden hallar todo tipo de objetos, desde juguetes hasta libros históricos.

Esta será la segunda parte del remate de esta numerosa colección, ya que la primera se realizó en 2017 y tuvo, según Bavastro, muy buenos resultados.

Otro elemento destacado es una bicicleta hecha totalmente de madera de la marca italiana Vianzone Torino, de 1930, así como también una gran maqueta de trenes, teléfonos y cámaras antiguas.